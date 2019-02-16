Устроить зимние каникулы и не навредить кошельку

До летних отпусков еще далеко, а отдохнуть не мешает. Но как сделать так, чтобы и зимой не заскучать, и на лето деньги остались? Четыре самых дешевых направления, где можно прекрасно провести время даже зимой и не особо потратиться.
Гостеприимная Грузия — это место, где каждый ощутит себя в своей тарелке. Там всегда и всюду сопровождают песни, вкусное вино и богатая кухня. Стоимость поездки будет удивительно дешевой. Сейчас курс лари всего 25 рублей. Обед в хорошей кафешке обойдется от 10 до 20 лари — это 250-500 рублей. За неделю проживания в хостеле вы заплатите максимум шесть тысяч рублей, а авиаперелет обойдется в пределах 20-25 тысяч рублей.
Также всеми любимая Турция никогда не покинет пределы рейтинга самых посещаемых и недорогих стран. Российские туристы и так частенько летают на отдых именно туда. В туристических городах можно расплачиваться как евро и долларами, так и рублями или местной валютой. Заселение происходит по факту, потому что отелей и хостелов там огромное количество. Авиабилеты обойдутся также в 20-25 тысяч рублей.
Любители нового могут отправиться в Румынию. Там очень красиво, интересные улочки и приветливые жители, а главное — это их зима, которую каждый должен увидеть. Снег покрывает верхушки древних замков. Глядя на это, можно мысленно перенестись в древние времена. Также в Румынии есть родовой замок графа Дракулы, который можно посетить, и множество других достопримечательностей. Затраты будут небольшими, а авиаперелет не больше 25 тысяч рублей.
И, опять же, если вы не хотите отдыхать в России или в странах-соседях, то можно отправиться в Венгрию. Например, стоит посетить Будапешт — это невероятный город, архитектура которого никого не оставит равнодушным. Замок венгерского парламента, Замок Буда или Цепной мост — это лишь малая часть достопримечательностей. На самом деле там должен побывать каждый эстет!
А еще спешим обрадовать, что в Будапеште есть огромное количество круглосуточных барок, большие катки для катания на коньках и даже общественные купальни. Кстати, любителям искупаться будет особенно интересно, потому что там есть огромный бассейн под открытым небом. В зимнее время там тоже можно купаться, а вода теплая за счет системы подогрева воды.
В этом случае вас совсем немного огорчит стоимость перелета, которая варьируется от 29 до 30 тысяч рублей. Но поездка действительно стоит этих денег!
На фото: Тбилиси. Источник: wikiway.com.
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