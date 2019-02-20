При пересечении любой государственной границы вам потребуется пройти таможню. Речь идет о сотрудниках, которые не зависят от аэропортов, вокзалов, авиакомпаний. Они являются государственными служащими. На их лицах, как правило, нет улыбок. Они строгие и готовы арестовать вас за нарушение.
Поэтому, прежде чем собираться в путешествие, нужно знать, как себя вести на таможне. Для начала стоит понять, что каждый день сотрудники таможни осматривают тысячи людей. За очень короткий промежуток времени нужно принять решение о том, является ли пассажир нелегальным иммигрантом, а может быть, он везет что-то запрещенное.
Так вот, например, при возвращении в Соединенные Штаты Америки гражданин проходит целый список проверок. Ему предстоят иммиграционный и паспортный контроль, таможня, проверка в службе инспекции ввоза и вывоза продукции, иногда даже повторный осмотр.
Очень часто людям приходится раздеваться. Это не такие уж и редкие случаи, когда у человека обнаружили что-то запрещенное.
Теперь перейдем непосредственно к советам, которые помогут избежать проблем на таможне.
Нужно правильно рассчитать время, если у вас транзитное путешествие. Брать с собой какие-то редкие фрукты и цветы не рекомендуется, служба инспекции ввоза продукции задержит вас примерно на час.
Нужно всегда иметь с собой копию паспорта, если вы потеряете этот документ, в кармане или в кошельке будет хотя бы копия, которая может спасти.
Мобильный телефон конфискуют, если на таможне он не будет выключен.
Очень простое и очень важное правило. Когда вам дадут таможенную декларацию, обратите внимание на специальную брошюру, которая объясняет, как ее правильно оформить. Иначе вы можете оказаться в неприятной ситуации из-за каких-то бумажек.
Если вас не устраивает, что для личного обыска подошел сотрудник другого пола, вы имеете право потребовать, чтобы вас осмотрела именно женщина, а может, именно мужчина.
Что касается проверки багажа… Мужчина, прогуливающийся по таможне с собакой, не просто выгуливает ее, он ищет запрещенные вещества. Не рекомендуется перевозить в багаже какие-то продукты, особенно фрукты, запах которых часто сбивает собак с толку. Именно поэтому вы можете стать предметом детального досмотра, а это займет много времени и оставит массу негативных впечатлений.
Ни в коем случае не устраивайте скандал, даже если вам сильно что-то не нравится. Это только затянет процесс.
Таможня — сложный пункт в путешествии, там любое подозрение может перерасти в проблему, неприятность, если неправильно себя повести.
Источник фото: inkazan.ru
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