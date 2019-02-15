Рыльский монастырь - путь к сердцу Болгарии

В горах на севере Болгарии находится известнейший балканский монастырь — обитель Иоанна Рыльского. Расположенный в горном массиве Рильских гор, Рыльский монастырь для Болгарии то же, что для русских Троице-Сергиева Лавра, — духовный центр страны.

Святой Иоанн Рыльский — небесный покровитель Болгарии

В начале далекого X века, когда христианство на Руси только зарождалось, в Болгарии уже существовали монастыри, в которых велись богослужения и писались богослужебные книги.

Святой Иоанн начал свой духовный подвиг в одном из болгарских монастырей, а затем удалился в глухие леса горы Рила, где и стал вести жизнь отшельника. Несколько десятилетий он прожил в уединении и духовной борьбе, а затем Господь явил его как "светильник, находящийся на верху горы", людям. Святой Иоанн врачевал духовные и телесные недуги всех обращающихся к нему людей.

Некоторые из паломников, привлеченные святостью старца, стремились подражать его духовной жизни, селились на горе поблизости в деревянных домиках. Ко времени кончины праведного Иоанна его последователями был образован монастырь, где хранились его нетленные мощи, источающие исцеления.

Еще во время жизни преподобного болгарский царь Петр приезжал в окрестности Рильской обители, чтобы увидеть святого Иоанна.

Духовное сокровище Болгарии

После кончины преподобного монастырь разрастался, молва о святом месте привлекала паломников и покровителей. В конце X века во время борьбы Болгарии с Византией мощи Святого были обретены и доставлены с торжеством в город Средец (нынешнюю Софию) для поклонения.

В последующие пять столетий мощи святого пребывали в Болгарии, некоторое время в Венгрии и с конца XV века навсегда были перенесены в выстроенный на горе Рила монастырь. Они покоятся там и по сегодняшний день.

Местность, где выстроен Рильский монастырь, удивительно живописна. Внизу под горами протекает одноименная река Рила. Горы покрыты густым лесом. Монастырь окружен высокими склонами гор, снежные шапки которых не тают и летом.

Суровую красоту горного пейзажа дополняет необыкновенная архитектура монастыря. Самая старинная постройка на территории монастыря — выложенная из крупного камня башня XIV века. Она не пострадала при набегах османов в середине тысячелетия и во время пожара в XIX веке.

Храм Рождества Богородицы, выстроенный посреди огромного монастырского двора, вымощенного булыжником, по периметру окаймляет арочная галерея, расписанная удивительными, красочными фресками.

Существует предание, что к росписи храма приложили руку известные балканские живописцы — братья Зографы. В архитектуре храмового комплекса отразились следы романской базилики и афонских храмов, выполненных в крестовокупольной манере.

Святыни Рыльского монастыря

В самом храме главное внимание паломников привлекают святыня монастыря — мощи Святителя Иоанна, расположенные в ковчеге на амвоне алтаря справа, — и старинная икона Богородицы — Одигитрия. В киоте иконы находятся частицы мощей разных святых.

На расстоянии километра от монастыря, в лесу, находится пещера, в которой жил святой Иоанн.

Особый интерес для историков и ценителей древности представляют старинная библиотека, со старейшими на Балканах рукописями, и музей, известный коллекциями монет, оружия и украшений.

Но главное богатство, унесенное из этого святого места каждым паломником, — незабываемые впечатления от природной и духовной красоты со временем только крепнут в сердце и наполняют душу светом и радостью.

Источник фото: ru. wikipedia. org

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