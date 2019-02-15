Рыльский монастырь - путь к сердцу Болгарии

В горах на севере Болгарии находится известнейший балканский монастырь — обитель Иоанна Рыльского. Расположенный в горном массиве Рильских гор, Рыльский монастырь для Болгарии то же, что для русских Троице-Сергиева Лавра, — духовный центр страны.
В начале далекого X века, когда христианство на Руси только зарождалось, в Болгарии уже существовали монастыри, в которых велись богослужения и писались богослужебные книги.
Святой Иоанн начал свой духовный подвиг в одном из болгарских монастырей, а затем удалился в глухие леса горы Рила, где и стал вести жизнь отшельника. Несколько десятилетий он прожил в уединении и духовной борьбе, а затем Господь явил его как "светильник, находящийся на верху горы", людям. Святой Иоанн врачевал духовные и телесные недуги всех обращающихся к нему людей.
Некоторые из паломников, привлеченные святостью старца, стремились подражать его духовной жизни, селились на горе поблизости в деревянных домиках. Ко времени кончины праведного Иоанна его последователями был образован монастырь, где хранились его нетленные мощи, источающие исцеления.
Еще во время жизни преподобного болгарский царь Петр приезжал в окрестности Рильской обители, чтобы увидеть святого Иоанна.
После кончины преподобного монастырь разрастался, молва о святом месте привлекала паломников и покровителей. В конце X века во время борьбы Болгарии с Византией мощи Святого были обретены и доставлены с торжеством в город Средец (нынешнюю Софию) для поклонения.
В последующие пять столетий мощи святого пребывали в Болгарии, некоторое время в Венгрии и с конца XV века навсегда были перенесены в выстроенный на горе Рила монастырь. Они покоятся там и по сегодняшний день.
Местность, где выстроен Рильский монастырь, удивительно живописна. Внизу под горами протекает одноименная река Рила. Горы покрыты густым лесом. Монастырь окружен высокими склонами гор, снежные шапки которых не тают и летом.
Суровую красоту горного пейзажа дополняет необыкновенная архитектура монастыря. Самая старинная постройка на территории монастыря — выложенная из крупного камня башня XIV века. Она не пострадала при набегах османов в середине тысячелетия и во время пожара в XIX веке.
Храм Рождества Богородицы, выстроенный посреди огромного монастырского двора, вымощенного булыжником, по периметру окаймляет арочная галерея, расписанная удивительными, красочными фресками.
Существует предание, что к росписи храма приложили руку известные балканские живописцы — братья Зографы. В архитектуре храмового комплекса отразились следы романской базилики и афонских храмов, выполненных в крестовокупольной манере.
В самом храме главное внимание паломников привлекают святыня монастыря — мощи Святителя Иоанна, расположенные в ковчеге на амвоне алтаря справа, — и старинная икона Богородицы — Одигитрия. В киоте иконы находятся частицы мощей разных святых.
На расстоянии километра от монастыря, в лесу, находится пещера, в которой жил святой Иоанн.
Особый интерес для историков и ценителей древности представляют старинная библиотека, со старейшими на Балканах рукописями, и музей, известный коллекциями монет, оружия и украшений.
Но главное богатство, унесенное из этого святого места каждым паломником, — незабываемые впечатления от природной и духовной красоты со временем только крепнут в сердце и наполняют душу светом и радостью.
Источник фото: ru. wikipedia. org
Читайте также:
Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов
Об истории российско-болгарских отношений
Болгария: спасенная, неблагодарная, нищая?
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".