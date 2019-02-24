Амстердам - притягательный плавучий Голландец

Находящийся на самом краю Европы город-голландец Амстердам, как и человек, имеет свой уникальный облик и непростую судьбу.

Амстердам, столица Нидерландов, появился на карте как маленькая рыбацкая деревушка в середине XIII века в устье реки Амстел, в честь которой названо известное пиво. В самом названии города скрыты два его противоборствующих начала — вода и земля: река Амстел и "дам", насыпная дамба, с помощью которой уже в те далекие времена люди пытались остановить море, заливающее их поселения.

Архитектурное своеобразие города на воде, удивительное сочетание национальной самобытности, обгоняющая время толерантность голландцев, культурное наследие и мощный научный потенциал — все это делает ежегодно Амстердам привлекательным местом туризма для миллионов людей со всего света.

И если вы не успели на праздник тюльпанов, который проводится в Амстердаме весной на площади Дам, с любого вокзала Амстердама можно быстро добраться в окружающие его Королевские парки тюльпанов.

Архитектура на волнах

Вся история Голландии — непрерывная борьба со стихией. В этой борьбе и сложился национальный характер — мужественный, самоотверженно сражающийся за родную землю.

В архитектурном облике Амстердама многое связано с особенностями природного расположения города на воде и болотах, и это помимо неизбежного влияния на архитектуру города общеевропейских строительных тенденций. Фасады фахверковых домов, стиснутых водными каналами, самые узкие в Европе: голландцы издавна привыкли "экономить" пространство для жизни. Многие городские кварталы росли на сваях, мосты соединяли улицы, и по сей день наравне с недвижимостью "на суше" в Нидерландах активно раскупаются плавучие дома-пристани. Сотни каналов протекают через столицу Нидерландов Амстердам, придавая городу ни с чем не сравнимое очарование.

Зимой каналы замерзают, как и 300, и 200 лет назад, и по ним можно мчаться на коньках хоть из одного города в другой, что и делали герои чудесной повести "Серебряные коньки".

Золотой век Амстердама

К XVI веку Амстердаму удалось покорить морскую стихию, и она стала служить людям на благо и процветание. В городе появился огромный северный порт, где сходились торговые пути судов из множества стран.

С низов Рейна немцы сплавляли дерево, а с востока привозили драгоценности, ткани, чай и опиум. Нидерландские купцы богатели на перепродаже диковинных восточных товаров. Постепенно Нидерланды стали монополистами в торговле со странами Тихого и Индийского океана — Японией, Китаем и Индонезией. Голландские купцы основали знаменитую на весь мир Ост-Индскую кампанию (торговую монополию со странами Востока через водные пути). Обладая огромными богатствами, эта компания влияла на ход политических и военных действий в Европе, совершала географические открытия, создавая на вновь освоенных землях новые поселения и города. Это время — с XVI по XVII век — принято называть Золотым веком Нидерландов.

Именно Золотой век бурного развития нидерландского государства и застал русский царь Петр I, проходивший в Амстердаме стажировку в 1697 году. В некотором роде именно этот город вдохновил Петра на создание Петербурга.

Сохраняя славное историческое прошлое, Амстердам может похвалиться бурной жизнью и сегодня — в городе процветают фармацевтические фабрики, производство электротехники и огранка алмазов. По-прежнему многое в промышленности города строится вокруг портов: развито судостроение и товарная логистика, а также пищевая промышленность, связанная с переработкой чая, кофе и табака. Современные архитекторы, работая в стиле постмодернизма, демонстрируют передовые идеи строительства в Европе.

В ярких красках жизни

По степени открытости ко всему новому и неоднозначному, Амстердаму нет равных в Европе. Вожделенные места соблазна для тысяч туристов: квартал красных фонарей и кафе-шопы расположены в обычных городских кварталах и нисколько не сбивают налаженный ритм жизни горожан.

И Амстердам, и его младший брат Санкт-Петербург — города, которые иногда называют Северной Венецией. И это связано не столько с расположением на воде, сколько с художественными богатствами.

Амстердам — культурный центр наследия фламандцев, великих художников Золотого века. Это музеи, в которых хранятся полотна Брейгеля и Рембрандта, Рубенса и Вермеера, других мастеров живописи. Сохранившаяся средневековая архитектура, самобытность городских пейзажей, пронизанных каналами и увенчанных сотнями мостов, позволяют ощутить себя в атмосфере Золотого века Нидерландов.

Умея наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, сберегая старое и открывая новое, Амстердам продолжает оставаться молодым и удивительно обаятельным городом. Картина жизни в нем изобилует яркими красками, и в этом секрет его постоянной притягательности.