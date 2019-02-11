Норвегия - страна фьордов

В последнее время по всей Европе очень популярным стал такой вид досуга, как хайкинг. Хайкинг — это пешие прогулки по горам. Особо значимыми такие прогулки стали в Норвегии. И это неудивительно, ведь все в этой стране располагает к популяризации этого вида досуга — стремление норвежцев к здоровому образу жизни и прекрасные пейзажи.

В Норвегии хайкингом увлечены более десятка тысяч жителей. Уже появились составленными властями лучшие маршруты, куда почти нескончаемым потоком движутся люди. Среди них можно увидеть не только молодых и спортивных, а даже наоборот. Кто-то идет даже на костылях, кто-то с маленькими детьми. Кому-то эти походы даются легко, кому-то с большим трудом. Зато после преодоления дистанции каждый получает огромное наслаждение от открывающегося вида и чувство гордости собой. Для облегчения задачи стоит время от времени делать небольшие передышки, чтобы перевести дух или выпить воды — организму нужно восстанавливать затраченные ресурсы.

Чаще всего любители хайкинга направляются в город Ставангер. В его окрестностях находится большое количество морских заливов, обрамленных высокими скалами, — фьордов. Самое комфортное время для посещения этих мест — примерно период с мая по сентябрь. Можно путешествовать и зимой, но для этого нужно обладать нужной подготовкой и быть устойчивым к холодам.

К числу наиболее популярных пейзажных достопримечательностей можно отнести плато Кьерам с "висячим" камнем, гору Химакана с "головой Тролля" и скалу под названием Язык тролля. Туристы также любят посещать скалу Прекестулен, известную как Кафедра проповедника. О ней весь мир узнал после выхода шестой части фильма "Миссия невыполнима". Стоит быть готовым к тому, что тропа ведет то вниз, то резко поднимается наверх. Чтобы добраться до конечной точки, придется потратить несколько часов. Начинают путь любители хайкинга обычно от озера, возле которого есть небольшой гостевой домик и лодочная станция.

На тот же фьорд открывается вид с уже упомянутого плато Кьераг, но туда добраться несколько сложнее. Там же вы можете понаблюдать за экстремалами-бейсджамперами, которые прыгают со скал со специальным парашютом. Такой опасный вид спорта разрешен мало где. Норвегия одно из таких мест.

Самым сложным маршрутом можно назвать путь к Языку тролля. Путь в один конец составит примерно пять часов по горной тропе, постоянно меняющей свое направление. В награду же тем, кто смог пройти весь этот путь, откроется одна из живописнейших скал в Норвегии. Помимо этого, можно посмотреть озеро Сандвеватнет, водопад Лангфосс и ледник Фолгефонна.

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