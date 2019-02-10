Вам отказано: причины отказа выдачи визы в США

Получение визы в другую страну — это всегда проблемно, но получить визу в США — это что-то почти за гранью реальности. Не сложно догадаться, что это связано с политической обстановкой, которая сложилась между Россией и США достаточно давно. Поэтому мы расскажем об основных причинах отказа получения визы в эту страну.

Первая причина — вы не слишком сильно привязаны к своей стране. Как мы все знаем, для того чтобы получить визу, нужно пройти собеседование в посольстве, тогда-то и пытаются рассмотреть иностранца как будущего эмигранта. Для того чтобы вам разрешили выехать за пределы страны нужно доказать, что вы не собираетесь мигрировать, а значит, важно собрать документы, которые покажут, что у вас есть постоянная работа, недвижимость и семья в России. Как правило, чаще всего отказывают молодежи, потому что они являются самой активной частью населения, у них еще нет своей полноценной семьи, отсутствует недвижимость и постоянная работа с достойным заработком.

Вторая причина — странные приглашения, которые вызывают сомнения. Например, приглашение написано общими фразами и на плохом английском. А еще сомнительные связи (особенно если приглашение не от родственника) тоже станут причиной отказа.

Плохое финансовое положение - третья причина отказа в визе. Ваша поездка, возможно, связана с лечением или вы являетесь студентом, но в этом случае необходимо предоставить документы, которые подтверждают финансовую возможность. Это выписки из банков и справки с работы. Многие для таких целей находят себе спонсоров, а значит, нужно позаботиться о том, чтобы иметь при себе его поручительство. Но главное, что в этом пункте необходимо знать, — небольшая заработная плата, которая и может стать основной причиной отказа в визе.

И, конечно, нельзя забывать об обычном человеческом факторе - это четвертая причина. Помните о собеседовании в посольстве! Поведение во время беседы со специалистом посольства играет большое значение для решения. Вы должны отвечать на все вопросы быстро и уверенно. В ваших силах создать непринужденную обстановку и рассказать о себе как можно больше информации. А вот чрезмерное волнение и нотки сомнения в ответах — это тоже причины отказа. На собеседовании нужно ответить таким образом, чтобы все то, что вы ранее указывали в анкете, было подтверждено вашими словами.

Вы должны понимать, что это основные, но не все причины, по которым вам могут дать отказ. Все достаточно сложно. Чтобы все прошло удачно, обратитесь за помощью к специалисту, который расскажет вам все, что нужно сделать для того, чтобы получить американскую визу.

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