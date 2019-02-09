Как вернуть любовь в путешествии

Вы забыли, когда испытывали яркие чувства к своей второй половинке? Или хотели бы познать новые ощущения b не знаете как это осуществить? Конечно, поехать в романическое путешествие вместе с любимым человеком!

Всех нас кружит водоворот из событий, повседневных дел, большого количества обязанностей и забот. И как нелегко в этой череде рутины вспомнить о романтике, отыскать минутку для дорогого человека.

Один из прекрасных способов разнообразить жизнь, раскрасить ее в яркие цвета и пробудить давно забытые нежные чувства — это бросить все и увезти вторую половину в путешествие!

Куда лучше поехать? Представляем лучшие места мира для незабываемого отдыха вдвоем.

Европейские традиции

Для тех, кто склонен к консерватизму, не будет ничего более приятного и запоминающегося, чем прогулки по старым европейским площадям и улочкам: музейные экспозиции и неустаревающие архитектурные ансамбли Италии и Франции, потрясающая Эйфелева башня и вечный Колизей.

Эти места само воплощение романтики. А сколько они помнят трогательных предложений руки и сердца! Возможно, их атмосфера способна внести свежую струю и в ваши отношения, пробудить страстные и нежные порывы, потерять голову от вашего любимого еще раз, теперь уже на всю жизнь.

Пары, любящие динамику и не желающие сидеть подолгу на одном месте, могут не останавливаться на какой-либо одной стране, а выбрать все и сразу, отправившись в тур сразу по нескольким европейским столицам, познавая их и открывая новые и забытые грани отношений с партнером. Прага и Амстердам, Варшава и Берлин. Сколько эмоций они вам способны подарить! Память о них навсегда останется в двух ваших сердцах, бьющихся в унисон. И в красивых фотографиях.

Любителям экзотики

Спокойная Европа привлекает далеко не всех. Некоторых манят экзотические уголки. И их можно понять. Что может приятнее удивить вашего возлюбленного, чем таинственная культура Востока в Таиланде, загадочная Доминикана, манящие Мальдивские острова или жаркая Мексика?

Мальдивы по праву считаются одним из самых райских мест в мире, пользующихся успехом как у любителей тихого уединенного отдыха, так и у приверженцев активного образа жизни. Если ваша пара относится к первой категории, то размеренный отдых в шезлонге на невероятно красивом песчаном пляже не оставит вас равнодушными. Ценители же спорта, не откажут себе в удовольствии заняться дайвингом, испытав поистине яркие и незабываемые ощущения.

Любящие острова, но не желающие далеко лететь за романтикой, могут по достоинству оценить прекрасный остров любви Кипр, славящийся своими чистыми пляжами и пронизанный насквозь атмосферой богини Афродиты. Хороший выбор для уединения и возрождения ярких эмоций.

Контрастный Таиланд также придется по вкусу многим: массаж, дайвинг, катания на слонах, рыбалка в открытом океане, необычные фрукты и древние храмы. Экзотика как она есть.

Не менее интересен парам и отпуск в Доминикане. Подарите любимым карибские приключения! От чего больше у них захватит дух, еще неизвестно: от чистого моря, белого песка и коралловых рифов или веселых праздников и карнавалов.

Мексика порадует вашу вторую половину невероятной природой и уникальными историческими достопримечательностями. А тропический воздух, остатки древних цивилизаций, жаркие вечерние дискотеки и специфическая местная кухня завершат дело по завоеванию вашего любимого человека еще раз.

Выбор остается за вами. Нужно всего лишь определиться с местом, где возродятся и обновятся чувства. Приятного отдыха и ярких, незабываемых впечатлений вашей паре!

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