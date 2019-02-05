Путешествие в одиночестве: как сохранить позитив

Путешествия в одиночку позволяют приобретать ценный опыт, который понадобится людям разных возрастов. Данный способ путешествия помогает изучать окрестности совершенно по-другому, знакомиться с местными жителями, составлять план и искать интересные достопримечательности.

Одиночество не является минусом, оно помогает выходить из зоны комфорта, расширять границы познания и искать новые приключения. Однако к такому путешествию придется подготовиться и принять тот факт, что во время тяжелой жизненной ситуации в чужой стране рядом никого не окажется.

Подборка советов для любителей смотреть мир без плеча рядом поможет не беспокоиться о проблемах и собираться в дорогу с улыбкой.

Не теряй связь с близкими

Перед началом увлекательного путешествия обязательно нужно спланировать маршрут передвижений. И сделать это стоит не только для экономии времени и четкого плана дня: родственники и друзья при насыщенном графике должны примерно знать о местоположении.

При возникновении желания спонтанных решений и неизвестности (с таким набором все же лучше не отправляться за границу) стоит обеспечить хорошую связь с домом. С помощью телефонного разговора или звонка по скайпу близкие люди смогут помочь в нужный момент.

Важно помнить о пополнении баланса — деньги на счету могут закончиться в неподходящий момент! Тонкости лучше уточнить у оператора телефонной связи.

Выбор должен падать на безопасные места

Нельзя точно знать о безопасности и чистоте в отеле, в котором придется остановиться. Но можно почитать отзывы, узнать у друзей, уже бывавших в этой стране, какая гостиница славится хорошими условиями. К выбору места проживания нужно подходить с ответственностью, изучать всевозможные варианты.

Забывать не стоит и про опасные районы города. В них лучше не находиться в темное время суток, а по возможности проезжать мимо на машине и не смотреть в ту сторону.

Исследовать окрестности и искать красивые локации

Перед поездкой можно найти информацию в интернете, почитать популярные блоги, рассказывающие об интересных местах. Если вы увидели красивую фотографию с живописной веранды, то почему бы не отправиться туда хотя бы просто за шикарным видом?

Брать экскурсии тоже можно, но положиться на свои силы — гораздо более захватывающе. Обзорные площадки и музеи, площади и памятники — все оказывается так близко, нужно было только выйти из отеля и посмотреть по сторонам. Ведь что за путешествие без новых эмоций?

Общайся с иностранцами

Когда человек приезжает на отдых с компанией, то найти язык с местными жителями становится проще. Брось себе вызов и начни разговор с сидящим рядом человеком в метро. Общение с иностранцами помогает не только лучше узнать страну, местные жители могут показать лучшие места и угостить вкусными блюдами. Изучение языка — еще один плюс, который пригодится в следующих поездках.

Источник фото: Pravda.Ru

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