Причины несчастных случаев в путешествии

Ну вот и пришел долгожданный день, когда мы можем отправиться в путешествие в незнакомую страну. Но никто даже не может представить, в чем может таится опасность. Оказывается, попадая в незнакомое место, человек меняет свое поведение. В психологии даже имеется название подобному поведению — это когнитивное искажение.

Например, человек может начать питаться в сомнительных забегаловках или лезть к диким животным ради эффектного селфи. Такие действия могут быть весьма трагичными. Иногда в путешествии, люди делают вещи, совершенно не свойственные им в обычной жизни. Садятся за руль выпившими или лезут на отвесные скалы.

Путешествие сильно перегружает мозг, человек получает много совершенно неизвестных впечатлений, и это заставляет его думать и действовать нерационально.

Одна из самых частых причин несчастных случаев — езда на необычном транспорте: сигвеях, гидроциклах и скутерах. Как правило, люди почему-то напрочь забывают о шлемах.

Вторая причина — соцсети. Погоня за селфи толкает людей на необдуманные шаги, которые заканчиваются тяжелыми травмами, а иногда и смертью.

Ниже мы приведем список самых частых причин травм на отдыхе или в путешествии.

— Катание на различных транспортных средствах, таких как сигвеи, гидроциклы, скутеры, без прохождения обучения и соответствующей защитной экипировки.

— Алкоголь может стать причиной серьезных падений. Некачественные суррогатные напитки могут привести к инвалидности или даже смерти. Под влиянием алкоголя легко стать жертвой преступления или изнасилования.

— Если у вас что-то болит или вы чувствуете недомогание, не идите в длительные походы или экскурсии, особенно в одиночку.

— Внимательно садитесь в автобусы и электрички. В каждой стране есть свои особенности транспорта. Канатные дороги, подъемники, лифты и эскалаторы могут быть в плохом техническом состоянии и очень опасны.

— Езда на лошади или контакт с дикими животными может быть очень травмоопасным.

— Не пренебрегайте собственным здоровьем, особенно если у вас какие-то хронические заболевания — диабет, астма, аллергия или гипертония.

— Не пренебрегайте гигиеной, особенно в жарких странах, и внимательно относитесь к питьевой воде, старайтесь употреблять только бутилированную воду.

— Не рискуете здоровьем и жизнью в погоне за красивым снимком. Не соглашайтесь на экстремальные виды развлечений, если у вас нет соответствующей физической подготовки. Не экспериментируйте с неизвестной экзотической едой.

Отдых должен приносить радость и удовольствие, не стоит омрачать его необдуманными действиями и поступками.

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