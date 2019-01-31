Как стать идеальным туристом

Уверен, вы считаете себя очень хорошим человеком, но вот хороший ли вы турист — это большой вопрос. И если вы желаете узнать, как превратиться из хорошего человека в идеального туриста, которого будут любить и уважать в любой точке мира, тогда садитесь и читайте. У нас есть, что вам рассказать.

Возможно, в обычной жизни вы можете дать волю чувствам и накричать или даже оскорбить обидчика. Но только не во время путешествий. Как бы возбуждены вы ни были, волю эмоциям давать нельзя. Всегда будьте вежливы и учтивы. Не кричите на стюардессу или официанта. Не стучите по стойке в отеле, требуя администратора. Во-первых, в каждой стране свой менталитет, а во-вторых, таким поведением вы только отвернете от себя персонал.

Не обижайтесь, но некоторые туристы ведут себя по отношению к животным, как дикари. Не нужно нарушать их жизненное пространство, не гоняйтесь и не дразните их в естественной среде. Тоже касается зоопарков и аквариумов. Не стучите по стеклам и решеткам, не бросайте им еду. Просто спокойно наблюдайте за ними и выполняйте инструкции по безопасности.

Выбирая одежду, ознакомьтесь, что принято быть приличным в той стране, куда вы направляетесь. Вы удивитесь, но иногда одежда и внешний вид могут послужить причиной нежелания вам помогать. Одежда должна быть максимально удобной и не оскорблять моральные устои местных жителей. Поверьте, если вы будете соблюдать правильный дресс-код, вам везде будут оказаны помощь и уважение.

Будьте терпимы и толерантны к обычаям и ценностям местного населения. Они могут очень отличаться от ваших понятий. Но именно это делает любое путешествие таким интересным. Представьте, что вы исследователь, прибывший изучать неизведанную страну. Как правило, люди ценят уважение к своей культуре и с удовольствием платят взаимным уважением тому, кто это понимает.

Если вам по какой-то причине захотелось сфотографировать местного жителя, обязательно спросите разрешения. В некоторых странах этого просто нельзя делать. А если и можно, то это очень некультурно. Вообще, когда пытаетесь что-то сделать в другой стране, лучше спросить разрешения.

Отличным бонусом будет, если вы будете знать несколько местных слов. Например, "спасибо", "пожалуйста" или "привет". Это очень располагает к приезжему. Вам будет значительно проще наладить контакт и тем самым получить нужную помощь или хороший совет.

Источник фото: efcate.com

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