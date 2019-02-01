Интересные факты о Сингапуре

Сингапур располагается на Юго-Восточной части Азии, а именно — на большом острове. Многие острова, которые входят в состав Сингапура, не имеют постоянного населения. Удивительно, правда? А вот сам остров настолько мал, что на нем есть только Сингапур. Это вам и страна, и город. Он входит в список 25 самых счастливых стран всего мира, а в Азии — это вообще самая счастливая страна.

Очень давно на территории этого острова росли тропические леса. Только под воздействием цивилизации они начали исчезать, и на сегодняшний день от них осталась лишь малая часть. А вот на других островах, находящихся рядом с этим островом, тропические леса, наоборот, сохранились.

На островах Сингапура царит тропический климат. Влияние ветров с океанским воздухом помогает смягчить тропическую жару, которая типична для тропиков.

Также остров имеет удачное месторасположение между Индией и Китаем. Именно благодаря своему расположению страна стала процветающей. Там есть метро и большое количество комфортабельных гостиниц. Многие жители занимаются банковским делом, торговлей и обслуживают туристические инфраструктуры. В Сингапуре множество полезных ископаемых. Работают нефтеперерабатывающие и химические предприятия, только большого дохода они не приносят. Но есть небольшой минус: на территорию государства приходится ввозить питьевую воду.

Почему все-таки счастливая страна? Да вот почему!

Курить в общественных местах там категорически запрещено, иначе нарушитель схлопочет штраф от 200 до 1000 сингапурских долларов (SGD). Плевать в общественных местах и выбрасывать мусор мимо урны тоже чревато штрафом до 5000 SGD. Нахождение в общественных местах в нетрезвом виде рядом с государственными и религиозными организациями, правоохранительными организациями штрафуется. Нарушителю этих правил также может грозить лишение свободы сроком до одного месяца. Любое проявление вандализма также штрафуется до 2000 SGD. Злоумышленника могут посадить на срок до трех лет и к этому добавят еще восемь ударов палкой.

В этой стране можно спокойно пить воду из-под крана. Все документы предоставляются всегда на четырех языках, а именно: английском, китайском, малайском и тамильском.

Сингапур очень зеленый из-за большого количества растений и обустроенных парковых зон, которые к тому же служат еще и дополнительными источниками кислорода.

Как вы уже успели понять, к местному населению относятся с особой заботой. В Сингапуре даже есть два вида автобусов. Первый вид — это автобусы с кондиционером, а второй — без кондиционера. В Сингапуре достаточно низкие цены. А вот отели, наоборот, считаются самыми дорогими во всей Азии. Интересно, что всех европейцев и белых людей местные жители называют "анмо".

С системой извоза пассажиров на такси тут все проще. На машинах отсутствуют привычные для всех европейцев "шашечки". На машинах установлены электронные табло, которые показывают, свободен ли сейчас данный автомобиль, или нет. Согласитесь, что это намного удобнее, чем ошибаться или же долго ждать машину, заказанную по телефону.

Сингапур достаточно демократичен. Но, например, на бюллетенях при выборах необходимо указывать данные человека, который голосует. Правительство считает, что это поможет населению не голосовать наугад.

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