Что взять в поездку с детьми на машине

Зимнее время и праздничные дни — прекрасный вариант для маленького путешествия на машине, в него можно и нужно брать детей. Маленький возраст не должен быть преградой и останавливать перед воплощением мечты.

Оставлять детей дома нужно лишь в том случае, если родители знают об их реакции на поездки, о том, что они тяжело переносят дорогу, не могут справиться с акклиматизацией на протяжении всего отдыха и т. д.

Для поездки на машине могут понадобиться привычные вещи, но дети в салоне не дадут скучать, нужно сделать даже путь до места отдыха интересным и увлекательным. Если дорога долгая, лучше останавливаться и отдыхать, отдохнут и водитель, и пассажиры.

Какие вещи помогут сделать поездку с детьми на машине комфортной и приятной?

Аудиосказки или красивые песни помогут отвлечь малышей от дороги и заставить на время погрузиться в атмосферу английского леса или стать героем увлекательной истории.

Замкнутое пространство может надоесть детям буквально через 15 минут после начала поездки, чтобы они не разочаровались в отдыхе сразу, не начали кричать или винить родителей, нужно создать в машине правильную обстановку.

Включить сказку можно на телефоне или подключить его к магнитоле и наслаждаться хорошим качеством звука. Дети любят сказки и песенки, напоминающие об играх с друзьями или родителями. Зимние дни станут ярче с новогодними песнями, погружающими окружающих в сказку.

Планшет или книги позволят детям заниматься полезным делом и одновременно не мешать взрослым. Если малыши сидят без дела, логично, что они начнут спустя время жаловаться и часто спрашивать, сколько времени еще нужно провести на сидении в машине.

В детском возрасте активность человека порядком отличается от взрослого возраста, ребята не могут сидеть долго на одном месте, и поездки в машинах зачастую даются сложно. Нужно занять их полезным делом — дать в руки мягкую книгу с красивыми картинками или планшет, который будет помогать заниматься английским языком.

Если ребенок совсем маленький, лучше посадить назад взрослого, чтобы он мог следить за его действиями.

Полезный и вкусный перекус поможет утолить голод и не стать его заложниками. Дети, любящие сладкое, могут съесть финики или сушеные бананы, которые по вкусу и запаху не уступают привычным конфетам.

Не стоит объедаться в поездке и брать с собой множество тяжелой для пищеварения еды: если переесть, могут возникнуть проблемы. Тяжело придется в долгой дороге, а особенно той, что приведет путешественников заграницу.

Лучше сложить еду в специальные боксы: она не испортится и останется на месте. Продукты, требующие низкой температуры, нужно сложить в сумку-холодильник.

Не нужно забывать и о воде, для детей отлично подойдут смеси из фруктов, приготовленные дома, или привычные соки.

Читайте также:

Осторожно, в машине дети!

Ребенок в автомобиле: "против течения"

Когда в автомобиле ребенок...