Весь мир можно увидеть из дома

Наша планета огромна и прекрасна, но возможность увидеть все есть лишь у небольшого процента людей. Однако в современном мире благодаря новым технологиям есть возможность побывать во многих странах, не выходя из дома и даже не вставая с любимого кресла. Сейчас мы расскажем о парочке способов, которые дают возможность посмотреть мир из своего дома.

Первый способ — Google Street View. Эту штуку создали Ларри Пейдж и Сергей Брин, чтобы сделать мир чуточку прекраснее. Сокращенно такая штука называется GSV. Ее обожают люди, у которых, как правило, сидячая работа и им иногда совершенно нечем занять себя в рабочее время. Сидя в собственном кресле, можно очутиться на острове Пасха и понаблюдать за жителями африканских племен. А еще при помощи этого "приложения" можно зайти в какой-нибудь магазин. Прекрасная виртуальная реальность, если сказать коротко.

Второй способ узнать о нашем мире больше — просмотр документальных фильмов. Пускай это и банально, только действительно документальные фильмы — это прекрасный способ побывать будто на экскурсии в каком-то месте и при этом не потратить на это даже рубля. Например, качественные документальные фильмы снимает корпорация ВВС, они рассказывают о странах и разных местах, а также об истории. Можно оказаться в заповеднике, Белом доме и т. д.

Также есть интересный сайты, которые показывают живую онлайн-трансляцию с улиц, которые находятся в любой точке мира. Захотел — зашел посмотреть, что там сейчас на улицах Дублина делается; захотел — в Токио отправился. Некоторые показы и вовсе со звуком.

Кстати, камеры, транслирующие "лайф", находятся не только на оживленных улицах. Также они стоят на побережьях океана, на маяках и в некоторых горах. Для любителей природы просмотр такого лайф-видео будет сплошным релаксом, ведь шум моря и крики чаек помогают прекрасно расслабиться.

И напоследок, онлайн-туры. Тут-то придется немного потратиться, ведь они платные. Однако дешевле отправиться в такой тур, чем покупать реальные авиабилеты, оплачивать гостиницу и многое другое. Но можно найти и бесплатные варианты. Например, многие снимают свои путешествия на камеру "гоупро", ходят по самым красивым музеям, выезжают на природу и прочее. Но если не жалко денег, то можно оплатить и онлайн-экскурсию по музеям и заповедникам, в придачу вам еще и историю расскажут.

Согласитесь, прекрасно, что у нас есть возможность вот так прогуляться по желанным местам благодаря новейшим технологиям.

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