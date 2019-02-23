Исландия: первозданная красота влияет на законы?

Исландия — это уникальное и интересное место, как минимум, из-за прекрасной природы. Но эта страна может удивить не только своими красотами, но и действующими законами, которые поймет далеко не каждый турист.

Например, законы, касающиеся собак в виде домашних животных, да и просто тех, которые бегают по улицам острова. Примерно в 24-м году прошлого века государство запретило заводить дома собак. Аргументирован этот запрет был тем, что в стране быстро распространяется паразит, живущий именно внутри собак. Он может развиваться не только внутри этих животных, но и передаваться человеку. Лечение от данного паразита возможно лишь при помощи операции. По этой причине власти решили запретить держать собак.

Сейчас закон стал немного слабее, и желающие все же могут завести собаку, но будущие владельцы обязаны по закону систематически проходить обследование и водить своих питомцев к ветеринару.

В конце прошлого века в Исландию нельзя было ввозить рептилий ни под каким предлогом, в том числе это касалось и безобидных черепах. Причина в том, что эти животные — разносчики сальмонеллы, а лошади, которых там много, сильно подвержены ее влиянию.

Интересно, что практически весь XX век на острове нельзя было употреблять пиво. В начале XX века в Исландии существовал запрет на алкоголь, который продлили до 35-го года. А после власти решили, что можно пить любой алкоголь, кроме пива. На тот момент Исландия находилась под властью Датского королевства, а у них хмельной напиток был национальным. Поэтому исландские власти пришли к выводу, что его употребление будет "не патриотичным". Запрет сняли в 89-м году, когда Исландия больше не была под властью Дании. Даже появился праздник "День пива", который празднуется 1 марта каждый год и с особым размахом.

Насчет телевидения тоже есть кое-что интересное. В 1966 году в Исландии существовал всего один канал и никакого больше. А каждый четверг этот канал прерывал свое вещание. Так власти подталкивали население больше общаться друг с другом и проводить время в семейном кругу, а не смотреть ТВ. А в июле-месяце канал и вовсе выключали на целый месяц, чтобы народ больше гулял. Прерывание по четвергам сняли в 1983 году, а месяц без ТВ длился до 1987 года.

И последний интересный факт. Шесть веков назад три баскских корабля разбились у берегов Исландии. Моряки голодали, не знали местного языка и были вынуждены грабить местных жителей. В это время шериф издал закон убивать басков, и этот закон отменили лишь в 2015 году. То есть басков убивали на протяжении шести веков, как только они появлялись в зоне видимости, и не важно, что это уже давно не те моряки, чьи судна потерпели когда-то крушение у берегов Исландии.

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