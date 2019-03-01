Шесть красивых и диких мест для наблюдения за небом

На нашей планете можно найти шесть красивых и диких мест для наблюдения за небесными событиями, будь то наблюдение за одним из самых мощных метеоритных дождей, Геминидами, в Сахаре или охота за северным сиянием на удаленной ледяной шапке Гренландии. Давайте рассмотрим шесть направлений, где можно увидеть потрясающую небесную активность.
Национальный парк Ватнайекюдль (Vatnajökull National Park) в Исландии площадью 12 тысяч квадратных километров официально является крупнейшим в Европе. Водопады, горы, леса и ледники Ватнайекюдля являются прекрасным фоном для знаменитого светового шоу — северного сияния. С наступлением темноты небо превращается в море зеленого и фиолетового света, отбрасывая тени на горные вершины внизу.
Лапландия — не только официальная родина Санты, но и дом для одного из самых мечтательных отелей в мире. В Arctic Snow Hotel есть 39 постоянных иглу, которые позволяют гостям наблюдать северное сияние, комфортно лежа в своих кроватях с 360-градусным видом на ночное небо.
Есть только несколько мест на Земле, которые можно назвать более впечатляющими, чем иорданский Вади Рам, кажущаяся бесконечной пустыня, прерываемая поразительными горами песчаника, называемыми джебельс.
С середины июля до конца августа метеоритный дождь Персеидов пролетает над этим мрачным, но безумно красивым лунным пейзажем.
Норвежский арктический архипелаг Лофотен простирается на 150 километров с севера на юг через острова, усеянные небольшими рыбацкими городками.
Свольвер, неофициальная столица Лофотена, находится в живописной бухте, окруженной заснеженными горами. Многие рассматривают это место как самое спокойное, чтобы наблюдать за северным сиянием.
Марокканская Сахара является родиной больших продуваемых ветром дюн Эрг-Чебби и ущелья Тодга, чьи глубокие долины, выкованные из известняка, заслужили прозвище Большой каньон Марокко.
Здесь вы можете расположиться под звездами и наблюдать метеоритный дождь, Геминиды, в течение декабря, не беспокоясь о том, что свет города затмит потрясающее зрелище.
Гренландия является вторым по величине ледовым массивом после Антарктического ледового щита.
Кангерлуссуак, неофициальная столица Западной Гренландии, имеет международный аэропорт, который когда-то служил бывшей военной базой США. Именно из Кангерлуссуак можно выйти на ледяной щит и наблюдать северное сияние из одного из самых пустынных, но красивых мест на Земле.
Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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