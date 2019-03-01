Шесть красивых и диких мест для наблюдения за небом

На нашей планете можно найти шесть красивых и диких мест для наблюдения за небесными событиями, будь то наблюдение за одним из самых мощных метеоритных дождей, Геминидами, в Сахаре или охота за северным сиянием на удаленной ледяной шапке Гренландии. Давайте рассмотрим шесть направлений, где можно увидеть потрясающую небесную активность.

Северное сияние в крупнейшем национальном парке Европы

Национальный парк Ватнайекюдль (Vatnajökull National Park) в Исландии площадью 12 тысяч квадратных километров официально является крупнейшим в Европе. Водопады, горы, леса и ледники Ватнайекюдля являются прекрасным фоном для знаменитого светового шоу — северного сияния. С наступлением темноты небо превращается в море зеленого и фиолетового света, отбрасывая тени на горные вершины внизу.

Звезды из стеклянного иглу

Лапландия — не только официальная родина Санты, но и дом для одного из самых мечтательных отелей в мире. В Arctic Snow Hotel есть 39 постоянных иглу, которые позволяют гостям наблюдать северное сияние, комфортно лежа в своих кроватях с 360-градусным видом на ночное небо.

Метеоритные дожди над горной пустыней

Есть только несколько мест на Земле, которые можно назвать более впечатляющими, чем иорданский Вади Рам, кажущаяся бесконечной пустыня, прерываемая поразительными горами песчаника, называемыми джебельс.

С середины июля до конца августа метеоритный дождь Персеидов пролетает над этим мрачным, но безумно красивым лунным пейзажем.

Изолированный арктический остров

Норвежский арктический архипелаг Лофотен простирается на 150 километров с севера на юг через острова, усеянные небольшими рыбацкими городками.

Свольвер, неофициальная столица Лофотена, находится в живописной бухте, окруженной заснеженными горами. Многие рассматривают это место как самое спокойное, чтобы наблюдать за северным сиянием.

Лагерь под звездами в марокканской Сахаре

Марокканская Сахара является родиной больших продуваемых ветром дюн Эрг-Чебби и ущелья Тодга, чьи глубокие долины, выкованные из известняка, заслужили прозвище Большой каньон Марокко.

Здесь вы можете расположиться под звездами и наблюдать метеоритный дождь, Геминиды, в течение декабря, не беспокоясь о том, что свет города затмит потрясающее зрелище.

На материковой ледяной шапке Гренландии

Гренландия является вторым по величине ледовым массивом после Антарктического ледового щита.

Кангерлуссуак, неофициальная столица Западной Гренландии, имеет международный аэропорт, который когда-то служил бывшей военной базой США. Именно из Кангерлуссуак можно выйти на ледяной щит и наблюдать северное сияние из одного из самых пустынных, но красивых мест на Земле.

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

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