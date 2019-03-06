Лучшие традиции перерыва в работе: учимся у заграницы

Как часто вы обедаете за рабочим столом или работаете сверхурочно? Отказ от перерыва вреден для вашего психического и физического здоровья. Стресс является одной из основных причин смерти. Во многих странах серьезно относятся к перерывам в рабочее время и даже сделали из них культурные ритуалы. Итак, взяв пример с каких стран, вы можете начать свой путь к улучшению психического здоровья.
"Smoko" — cленговый термин, используемый в Австралии и Новой Зеландии для описания короткого перерыва в работе, обычно предпринимаемого утром. Рождение традиции "Smoko" датируется 1865 годом. Широко распространено мнение, что это слово появилось из сленга моряков британского торгового флота.
Альтернативные варианты написания, такие как "smoke-o" и "smoke-oh", также использовались в военном языке, хотя эти интерпретации редко можно услышать в Австралии, Новой Зеландии и на соседних островах. В любом случае все сленговые альтернативы определяются как короткий перерыв, в течение которого работники могут выкурить сигаретку, поесть и выпить чашечку чая или кофе.
По всей Австралазии (Австралия и некоторые из близлежащих островов) перерывы на перекур традиционно устраиваются дважды в день теми, кто в занят в сельском хозяйстве или в производстве. Как правило, перекур включал чашку чая, немного еды и, возможно, немного табака.
В городских районах сегодня термин smoko используется почти исключительно для обозначения перерыва на сигарету. Но, в общем и целом, smoko стал институциональным символом права сотрудников на заслуженный перекур во время рабочего дня.
Это слово переводится как "присутствие во время сна" или "присутствовать и спать".
Японская трудовая этика означает, что рабочие в Японии не утруждают себя возвращением домой или даже поиском какого-нибудь места, чтобы вздремнуть. Люди часто спят за партами, в классе, на вокзалах, в торговых центрах, общественном транспорте или же в парках. Инэмури — это и есть практика дневного сна на работе, в общественных местах.
Инэмури в середине рабочего дня не рассматривается как проявление лени, а наоборот, считается проявлением погруженности человека в работу, и некоторые боссы даже поощряют этот сон. Проще говоря, японский традиционный сон поощряется обществом, поскольку является признаком того, что человек очень мало спит, поскольку очень много работает. Исключением снисходительного отношения к инэмури являются лишь случаи, когда сон может стать угрозой общественной безопасности.
В то время как испанская сиеста теряет свою популярность, не удивительно, что в культуре, где феномен смерти, вызванной переутомлением, имеет свое специальное название — кароши (karoshi), инэмури до сих пор является необходимой привычкой.
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