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Автор Ксения Аширова

Корейская грамота: ориентируемся в сеульском метро

Путешествия » Регионы » Азия

После того, как часовой путь из аэропорта до города проделан и хочется поскорее уже добраться до своего отеля, а после осмотреть достопримечательности города, остается понять, как же передвигаться по этому мегаполису.

«Метро Сеула. Южная Корея». 400078.jpeg

Самым популярным транспортом в Сеуле, как и в любом крупном городе, является, конечно же, метро. Сеульское метро является одним из самых больших в мире и охватывает как центральную часть города, так и его окраины.

На первый взгляд, схема метро кажется сложной и непонятной, однако на деле все гораздо проще. В Сеульском метро всего девять линий. Каждая из них отмечена своим цветом и пронумерована. Помимо этого, существуют отдельные линии для аэроэкспресса из аэропорта в город и обратно, а также отдельные пригородные линии, соединяющие особо отдаленные районы города с центральной системой метрополитена.

Каждая станция метро пестрит указателями, на которых на корейском и английском языках написаны названия конечных станций, к которым едут поезда. Поэтому прежде чем садиться в поезд, тщательно проверьте по карте, в той ли стороне находится ваша станция, что и конечная этой линии. В вагонах метро есть более подробная схема метрополитена, на которой каждая станция еще и отдельно пронумерована.

Для того, чтобы передвигаться на метро и наземном транспорте, таком как автобус, например, необходимо приобрести специальные транспортные карты. Они продаются на всех станциях метро в специальных автоматах. В них можно купить, например, карту на одну поездку. Для этого на дисплее автомата необходимо выбрать нужный вам язык, выбрать станцию метро, куда вы собираетесь, и внести деньги. Стоит помнить, что в стоимость карты входит депозит размером 500 вон, который после поездки можно будет вернуть, вставив карту обратно в автомат на конечной станции. После оплаты из специального окошка внизу автомата выпадет карточка. Можно смело брать ее и отправляться в дорогу.

Однако карты на одну поездку не очень удобны. Самой популярной и широко используемой корейцами картой является T-money. Она продается в любом киоске, магазине, автомате. Цена ее фиксирована и составляет 2500 вон. Схема приобретения карты точно такая же, как и карты на одну поездку. Преимуществом T-money является то, что она работает в метро, автобусах и такси по всей стране. Кроме этого, при ее использовании можно бесплатно совершать пересадку между автобусом и метро при условии, что расстояние между ними не превысило десять километров, а время пересадки не превысило 30 минут (с 21:00 до 7:00 время пересадки увеличивается до 60 минут). Всего можно совершать не более пяти пересадок в день. Помимо всего прочего, если прикладывать карту к картридеру не только на входе в транспорт, но и на выходе, то можно получить дополнительную скидку на проезд.

Пополнить баланс карты можно также с помощью специальных автоматов, где карточка кладется в специально отведенное для нее окошечко внизу автомата, на экране выбирается сумма пополнения, затем вносятся деньги, и карточка автоматически пополняется. Чтобы операция прошла успешно, не стоит торопиться забирать карту, нужно немного подождать. После того, как баланс пополнен, можно забирать карту и отправляться в дорогу. T-money можно также вернуть с помощью автоматов, получив обратно оставшуюся на карточке сумму и сумму депозита.

P.S. В метро Сеула стоят шкафчики с противогазами на случай нападения на них Северной Кореи.

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Темы Сеул Азия метро туризм транспорт путешествия Дальний Восток
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Азия
Корейская грамота: ориентируемся в сеульском метро
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