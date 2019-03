Южная Корея: дорога в Сеул из аэропорта

Как говорится, обещанного три года ждут, но очередную статью о прекрасном Сеуле не нужно ждать так долго, ее можно прочитать прямо сейчас. Прежде чем начать наслаждаться красотами Сеула, нужно сначала добраться от аэропорта до самого города. Об этом более подробно.

Аэропорт Инчхона

Стоит сразу сказать, что в самом Сеуле аэропорт не располагается, он находится в соседнем городе Инчхон, который образует со столицей огромную агломерацию. Инчхон уже более ста лет играет роль "воздушных ворот", которые соединяют Корею с внешним миром. Чтобы добраться в сам Сеул, нужно будет потратить приблизительно час времени дополнительно, но об этом немного позже.

По прилету в Южную Корею туристов встречает огромный новый аэропорт, который просто поражает своими размерами и инфраструктурой. По оценкам Airport Service Quality, аэропорт Инчхона уже более девяти лет подряд занимает первое место по уровню качества обслуживания.

На его территории находятся самый большой магазин беспошлинной торговли в Корее, СПА, больницы, кафе, душевые комнаты, рестораны и многое другое. Аэропорт даже был поставлен на второе место сайтом The Guide to Sleeping in Airports как место, где приятно ночевать.

Дорога в Сеул

После прохождения таможенного контроля и получения багажа, следует обменять рубли в обменнике в аэропорту на корейскую валюту — воны, так как дальше расчет везде будет производиться только в них. В центре зала, где встречают прибывающих, стоит стойка, где при желании можно приобрести местные сим-карты. Однако, забегая вперед, следует сказать, что в последующем они вам могут не понадобиться, так как в городе повсюду есть Wi-Fi.

Следующим шагом нужно будет найти выход к аэроэкспрессу, который находится в самом аэропорту на третьем подземном этаже. Стоит отметить, что путь к аэроэкспрессу иногда вызывает у туристов некоторые сложности.

Нужно следовать по указателям, ведущим к платформе поездов, которые висят под потолком. Оранжевый выход к поездам будет заметен издалека, однако если у вас вдруг возникнут какие-то сложности, можно обратиться к сотрудникам аэропорта, которые с радостью вам помогут.

После того как выход к аэроэкспрессу найден, следует купить билет на поезд в кассах или в терминалах, стоящих рядом с входом. Цена билета около 8000 корейских вон. Время в пути составит 45-60 минут. Аэроэкспресс едет без остановок и прибывает на станцию Seoul Station.

Помимо аэроэкспресса, в город можно добраться на автобусах, такси, сверхскоростном экспрессе и поездах, но самым удобным до сих пор является аэроэкспресс.

