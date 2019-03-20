Южная Корея: шопинг в Сеуле

В продолжение рассказов о Сеуле обязательно стоит затронуть тему шопинга. Многие слышали, что корейцы известны своим необычным, но в то же время стильным способом одеваться. Поскольку Сеул был назван одной из мировых столиц шопинга, в этой статье речь пойдет о самых популярных модных улицах корейской столицы, а также о шопинг-центрах, в которых стоит что-нибудь купить или хотя бы просто заглянуть в них.

Улица Мёндон

Как уже было сказано ранее, улица Мёндон очень популярна как среди туристов, так и среди местных. Ежегодно ее посещают толпы иностранцев, желающие купить самые модные вещи сезона за приемлемые цены. Сотни магазинов мировых, а также корейских брендов расположены именно здесь. Всем знакомые UNIQLO, Lotte и витрины многих других магазинов так и влекут покупателей своей красочной и разноцветной рекламой.

Помимо одежды, можно также приобрести аксессуары и обувь. Однако стоит быть готовым к тому, что, возможно, на вас не будет размера как одежды, так и обуви, поскольку сами корейцы очень миниатюрные и всем нам привычные размеры М, а уж тем более L для них кажутся большими. Размер ноги больше 38 также вызывает у них неподдельное удивление.

Кроме того, в последние два-три года в очень многих магазинах перестали разрешать мерить одежду. То есть вы либо покупаете вещи согласно размеру, написанному на этикетке, либо вы не покупаете ее совсем. На вопрос, почему так происходит, продавцы ссылаются на то, что при примерках люди пачкают или рвут одежду и следующие покупатели уже не хотят ее брать.

Совсем по-другому дела обстоят в магазинах корейской косметики. Их на улице Мёндон более ста. При входе в магазин вас тут же окружают продавцы-консультанты, к слову, говорящие на английском, и начинают предлагать различные крема и сыворотки. Для наглядного действия все рекламируемые средства с удовольствием тестируются на вашей коже. При желании можно попробовать любое средство для ухода на себе прямо в магазине.

В Корее не только женщины следят за собой, но также и мужчины. Там это не считается зазорным, поэтому в магазинах косметики можно найти и мужскую косметику для ухода за собой. Цены на продукцию находятся в средней ценовой категории, за исключением некоторых эксклюзивных средств.

Шопинг-центры Сеула

Помимо улицы Мёндон, в Сеуле есть множество шопинг-центров. Вот некоторые из них.

Тондэмун Фэшн Таун

Размеры этого шопинг-пространства не ограничиваются одним магазином. Тондэмун — это целый город моды, где, помимо современных торговых центров, есть традиционные оптовые рынки. Работает модный город 24 часа в сутки.

Хондэ

Хондэ — отдельный район, заполненный молодежью и расположенный рядом с университетом Хоник. В данном месте широко развита уличная культура, поэтому, помимо мультибрендовых магазинов, здесь можно найти магазины одежды и обуви необычного дизайна. Кроме этого, в районе Хондэ по субботам открывается фримаркет, на котором продаются товары ручной работы.

Туристическая зона Итхэвон

Помимо огромного скопления иностранцев, в данной зоне можно найти много магазинов с товарами из кожи, а также специализированные спортивные магазины, такие как всем знакомые Nike и Adidas.

На самом деле, список магазинов Сеула можно продолжать бесконечно долго. Из-за изобилия товаров разбегаются глаза и быстро заканчиваются деньги. Поэтому если вы решите отправиться на шопинг, захватите с собой побольше денежных средств, а главное — кого-нибудь, кто сможет вас вовремя остановить.

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