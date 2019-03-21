Как побороть аэрофобию

Страх перед полетами доставляет серьезный дискомфорт многим путешественникам. По статистике, каждый четвертый авиапассажир страдает аэрофобией. Как облегчить себе жизнь и путешествовать без преград, разберемся в нашей статье.

Откуда берется страх?

Согласно проведенным исследованиям, аэрофобия никогда не появляется сама по себе. Обычно люди, испытывающие страх перед полетами, страдают другими фобиями. Это заболевание свойственно перфекционистам, людям, привыкшим контролировать все вокруг. Также аэрофобией могут страдать авиапассажиры, боящиеся высоты и замкнутых пространств.

Тревожно-мнительные граждане начинают волноваться за несколько дней до полета. Постоянно читают истории об авиакатастрофах, смотрят новости, изучают рейтинги авиакомпаний и проводят бессонные ночи перед путешествием. Зайдя в самолет, с подозрением смотрят на стюардесс и пилотов, проверяют обивку кресел, пытаясь оценить возраст железной птицы. Страх запускает цепную реакцию: давление поднимается, учащается пульс, а ладони начинают потеть. Стоит ли говорить о том, что весь полет такой человек проведет в очень тревожном состоянии.

Что делать перед путешествием?

Заняться приятными вещами и постараться не думать о предстоящем перелете. Сходите на шопинг, посетите музей, почитайте книгу. Занятия, доставляющие удовольствия, смогут отвлечь от тревожных мыслей.

Научитесь правильно дышать и освойте техники релаксации, чтобы применять их во время полета. Людям, боящимся высоты, стоит купить билеты около прохода или посередине и лучше всего позаботиться об этом заранее.

Чего делать не стоит?

Сидеть на диете, усиленно заниматься спортом в надежде похудеть перед отпуском, брать на себя много задач на работе. Все эти действия только усилят стресс перед предстоящим полетом. Не стоит смотреть много новостей, так как они могут вызвать негативные эмоции. И, конечно, собирать чемодан следует заранее, чтобы ничего не забыть и не паниковать по пути в аэропорт.

Как вести себя в самолете?

Прежде всего стоит расслабиться. Подумать о чем-нибудь хорошем, например, о первой встрече с любимым или о дне рождении близкого человека. Ослабьте ремень на штанах, снимите куртку, постарайтесь почувствовать себя комфортно. Учеными доказано, что физический комфорт помогает справиться с паникой.

Займитесь тем, что сможет вас отвлечь. Собирайте кубик Рубика, слушайте музыку или включите фильм. Если чувствуете, что паника накрывает вас, то рассуждайте логически. Подойдут любые аргументы. Например, что стюардессы летают чуть ли не каждый день на протяжении многих лет, а пилоты такие же люди, они хотят жить и их ждут дома.

Чего нельзя делать во время полета?

Замыкаться в себе и погружаться в мрачные мысли. Не контролируйте все вокруг, не прислушивайтесь к каждому шороху и не следите за выражением лиц стюардесс. Если вы попали в зону турбулентности не поддавайтесь панике, дышите глубоко и вспомните о техниках релаксации.

После приземления начинайте планировать новое путешествие. Если приходит осознание, что самостоятельно с этим страхом справиться не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу.

Не избегайте полетов. Ведь один из лучших способов побороть аэрофобию — начать чаще летать.

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