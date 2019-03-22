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Автор Елена Гильманова

Токио, Сеул, Сингапур: три символа современности

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Люди по всему миру работают, чтобы раздвинуть границы возможностей городского пространства. Давайте обратимся к трем городам Азии, которые могут быть названы образцами современности в области архитектуры, городского планирования и социальных вопросов. Города, в которых вы сможете найти себе стартап-любящую пару, насладиться экологическими зонами на фоне вздымающихся вверх небоскребов и, самое главное, увидеть самые свежие технологические достижения.

Токио, Сеул, Сингапур: три символа современности. 401314.jpeg

Токио, Япония

Взмывающие ввысь небоскребы, сверкающие неоновые вывески, современная архитектура, шумные и суетливые улицы, наполненные новыми технологиями, — все это можно встретить в японской столице.

"Сверхдержава" в разработке смартфонов, робототехники и автомобилей Токио прославился как один из самых передовых городов в мире. Он идет в ногу с современными тенденциями, по максимуму инвестируя в формирование и взращивание юных умников с амбициозными идеями. Так, один из токийских стартапов создал кольцо, способное подключаться к смартфону через Bluetooth и произвести электронные платежи, как по мановению руки.

В японской столице вы даже сможете найти салоны знакомств для поисков "стартап-любящих холостяков". Гуляя по мегаполису по направлению к самой высокой башне в мире, вы можете встретиться с роботом. Вы также можете побродить по магазину электроники высотой в шесть этажей.

Сеул, Южная Корея

Когда-то обнищавший в результате Корейской войны Сеул превратился в один из самых технологически развитых центров мира. После войны в поисках пропитания огромное количество южнокорейских сельчан перебрались в столицу, что, в свою очередь, привело к бурному строительству и расширению города. Повсеместное строительство зданий происходило без какого-либо внимания к их эстетике, а просто на скорую руку. Сегодня же градостроители тщательно работают над стилем зданий, чтобы создать то, что было названо мировой столицей дизайна 2010 года.

Кроме того, Сеул отличился процветающей художественной сценой, огромными музейными площадками и превосходно продуманной архитектурой. В южнокорейской столице любят жизнь ночную: в трудолюбивом мегаполисе необходимы круглосуточные торговые центры, рестораны и бары, позволяющие расслабиться и выпустить пар.

Сингапур

Бывшая колония Британии и Малайзии окончательно стала независимой в 1965 году. Первый премьер-министр островного государства Ли Куан Ю возглавлял Сингапур более 30 лет. Именно он ответственен за превращение страны в одно из богатейших мест на планете.

Сверкающий мегаполис-государство наполнен современной архитектурой, отражающейся в стеклянных небоскребах. Именно в Сингапуре вы можете найти произведение современной архитектуры — невероятный отель SkyPark.

Под руководством Ли Куан Ю, градостроители оставили пространство для большого количества кишащих зеленью парков и экологически устойчивых зеленых зон.

Правительство "Города Льва" (singa pura's на малайском языке) является одним из наименее коррумпированных в мире, что создает благоприятную атмосферу для ведения бизнеса.

Сингапур может похвастаться процветающей арт-сценой, первоклассной системой образования, превосходной экономикой и строгими законами относительно преступности.

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Темы Азия Сеул Токио Япония туризм города Сингапур Южная Корея путешествия
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