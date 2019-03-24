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Автор Елена Гильманова

Бангалор, Шанхай, Гонконг: центры IT- индустрии

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Современные технопарки и экономические зоны делают все, чтобы раздвинуть границы городских возможностей. Давайте обратимся к азиатским центрам возможностей, которые постоянно радуют достижениями и инновациями в области технологий, архитектуры, городского планирования и социальных вопросов: IT-сектор Бангалора, экономическая зона Шанхая, градостроительная политика Гонконга.

Бангалор, Шанхай, Гонконг: центры IT- индустрии. 401335.jpeg

Бангалор

Крупный город и административный центр на юге Индии Бангалор, или, как его иногда называют, Бангалуру, знаменит своим IT-сектором. Причиной является инновационный дух местных жителей людей. Здесь производят аутсорсинг компании Dell и LinkedIn. Их привлекла более дешевая, но высококачественная рабочая сила. В свою очередь, это позволило обеспечить индийских инженеров миллионами новых рабочих мест.

Сегодня в Бангалоре можно посетить популярный Бангалорский технопарк Bagmane, комплекс офисов, заводов и научно-исследовательских институтов. Количество компаний растет, поскольку молодые таланты представляют свои большие идеи, создают стартапы и сами становятся предпринимателями.

Шанхай

Более 14 миллионов человек проживают в Шанхае, самом густонаселенным китайском городе и одним из крупнейших мегаполисов планеты*. Кроме того, огромный город — это еще один из крупнейших морских портов с огромным объемом грузооборота товаров и контейнеров. Шанхай также стал крупнейшим финансовым центром и лидером мировой экономики.

Специальная экономическая зона Пудун (Pudong), созданная для иностранных инвестиций, стала успешной в вопросе поглощения иностранного капитала и генерирования большего экономического развития. Просто гуляя по китайскому мегаполису, вы сможете насладиться взмывающими ввысь сверкающими стеклянными фасадами современных небоскребов, а когда стемнеет, можно будет утонуть в их ярких огнях.

Гонконг

Оживленный, шумный, многолюдный город стал успешной автономной областью Китая, создавшей свою независимую градостроительную политику. Современная архитектура сбалансированно сосуществует с внушительной долей охраняемых природных парков. Неподалеку от города можно обнаружить горные тропы и прекрасные пляжи. Но Гонконг силен и в экономике: он стал глобальной силой в 1970-х годах и теперь одним из представителей ведущих лидеров мировых финансовых рынков.

Почти вся территория города охвачена первоклассным общественным транспортом: поездами, автобусами, трамваями и паромами. Несмотря на то, что в Гонконге существует серьезная проблема загрязнения воздуха, статистика говорит о том, что его жители отличаются одной из самых высоких продолжительностей жизни.

* По версии Geohive (Cities: largest (without surrounding suburban areas)) Шанхай стал самым крупным по численности городом мира.

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Темы Азия Индия Китай туризм Шанхай Гонконг Бангалор технопарки IT-индустрия путешествия
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Азия
Бангалор, Шанхай, Гонконг: центры IT- индустрии
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