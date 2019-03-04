Переезд в Норвегию: экономический рай

Если обратиться к многочисленным рейтингам, которые составляют самые авторитетные агентства и журналы мира, можно сделать вывод, что из года в год первые места занимают скандинавские страны. Будь то уровень счастья, уровень индекса человеческого развития, богатства, экономического благополучия, по всем показателям несколько лет подряд лидируют скандинавские страны.

Речь идет о Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии. Конечно, что касается туризма и путешествий, в эти страны ездит не столько туристов, сколько посещают страны Европы. Дело в том, что климат в этих местах суровый, постоянно чувствуется холод, повсюду лежит снег. Просто жители скандинавских стран привыкли к свободе на природе, они привыкли к тому, что называется единением с природой. Природу в Скандинавии всегда берегут, любят ее.

Поговорим отдельно о Норвегии, а именно о том, как переехать в эту удивительную страну фьордов.

Конечно, в большинстве случаев в Норвегию переезжают из стран Ближнего Востока и Африки, все дело в военных действиях, это беженцы. Нельзя сказать, что много людей из России когда-то приехали в Норвегию, это будет неверно.

Что касается работы, в Норвегии с этим очень легко, именно с этого можно начинать. Сначала получить вид на жительство, потом начать свой маленький бизнес, а уже затем остаться на постоянное место жительства. Так будет гораздо проще, если зарегистрировать свою компанию на территории Норвегии, королевство поможет вам в приобретении гражданства. Конечно, есть свои условия, уставной капитал вашей компании не должен быть ниже 13 тысяч евро. А управляющий этим бизнесом должен обязательно быть подданным Норвегии.

На 12 месяцев можно получить вид на жительство, если вы ищете работу в Норвегии. Если вы уже трудоустроены, можете получить продление, а уже потом и гражданство. Обратиться в консульство с документами: дипломом, справкой о финансовой состоятельности и договором на аренду недвижимости.

Если же вы не собираетесь открывать свой бизнес, а будете работать на кого-то, вам нужно предоставить письмо приглашающей стороны. Естественно, норвежский работодатель должен подтвердить свои намерения платить вам не меньше 500 тысяч крон в год.

Бывают случаи, когда королевство нуждается в каком-то специалисте, тогда оно сразу же дает разрешение на получение гражданства.

Что касается студентов, им нужно подтвердить только свою финансовую состоятельность для того, чтобы поехать учиться в Норвегию.

Что касается покупки недвижимости, не думайте, что если вы приобрели дом или квартиру, вам дадут гражданство. В этом случае вы можете рассчитывать разве что на мультивизу.

Нельзя сказать, что очень сложно стать гражданином Норвегии. Например, одним из самых простых способов является заключение брака, нужно прожить пять лет с подданным Норвегии, а затем получить гражданство.

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