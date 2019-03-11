Крит - остров, на котором есть все!

Помимо материковой, "европейской" части, Греция владеет россыпью островов, которые являются ее настоящим украшением. Крит — самый крупный остров не только Греции, но и всего Средиземного моря.

Его омывают три моря — Ионическое на западе, Ливийское на юге и Критское на севере. Крит отделяют от Африки всего 300 километров по морю, поэтому и климат здесь самый жаркий из всех греческих островов. Купальный сезон открыт с мая по октябрь, в летние месяцы дневная температура держится выше 35 градусов.

Цивилизация появилась на Крите задолго до Рождества Христова. Финикийцы и минойцы царствовали на острове за две тысячи лет до нашей эры, а пришедшие на Крит дорийцы основали десятки городов.

На Крите есть все: и горы, и плодородные равнины, и пещеры со сталактитами (в одной из них, по легенде, родился Зевс и вскармливался от чудесной козы Амальфеи), и дворцы, и старинные монастыри и храмы.

Ираклион — столица Крита

Центром острова, и географическим, и административным, считается город Ираклион, названный так в честь Геракла. Небольшой портовый город, россыпью улочек спускающийся вниз к морю и одноименному порту. Кстати, из этого порта можно за несколько часов добраться и до острова Санторини.

В Ираклионе внимания заслуживает величественный собор апостола Тита, который вместе с апостолом Павлом был на Крите и принес на остров христианство. Главная святыня собора — честная глава апостола Тита, которая хранится в драгоценной раке.

Помимо собора, интересным будет посещение археологического музея, где находятся знаменитые артефакты греческой культуры, и архитектурные памятники — фонтан Морозини с головами львов, исторгающими воду, и Венецианская лоджия.

Рядом со столицей острова располагается частично восстановленный Кносский дворец и лабиринт, в котором, по преданию, обитал чудовищный Минотавр.

Крит деревенский

На востоке острова раскинулось плато Лассити, известное своими оливковыми и апельсиновыми рощами, среди которых на холмах высятся ветряные мельницы.

На восточном побережье известны туристические городки Агиос Николас и Элунда. Напротив пляжей Элунды — небольшой остров Спиналонга, на котором во время Второй мировой войны располагался лепрозорий. Странно, но это заведение сегодня стало местом экскурсий.

На близлежащих курортах Сития и Малия — все условия для полноценного пляжного отдыха.

В окрестностях Лассити находится несколько известных критских монастырей: Георгия Победоносца и, неподалеку от аутентичной деревушки Мохос, женский монастырь чудотворной иконы Богородицы Кардиотиссы. Икону несколько раз похищали турки во время завоевания острова. Но каждый раз она чудесным образом возвращалась обратно в монастырь. В последний раз вместе с колонной и цепями, к которым была прикована в османском дворце.

Крит венецианский

На западном побережье Крита примечателен город Ретимно, отмеченный наиболее ярким влиянием венецианского и османского владычества. На узких улочках можно встретить и арки в стиле Возрождения бывших венецианских дворцов, и турецкие балкончики в надстроенных вторых этажах, и башни мечетей.

Неподалеку от Ретимно находится известный пляж Бали с километровой песчаной полосой, расположенной в красивой зеленой бухте.

Православное наследие Крита

Православное наследие острова сохранилось в горных монастырях. Самые известные из них — монастырь Святой Троицы в деревне Аркади и монастырь Святого Иоанна Предтечи в деревне Превели.

Монастырь Аркади хранит трагическую память о героическом сражении греков с турками-захватчиками. Жители деревни скрылись за монастырскими стенами и долгое время выдерживали осаду. Захваченный монастырь подвергся разграблению и полному уничтожению всех находящихся в нем монахов и жителей деревни, включая детей и стариков. За один день было убито более 300 человек.

Сейчас в музее монастыря представлена обширная историческая экспозиция, а также коллекция старинных икон, драгоценностей и оружия.

Чтобы добраться в монастырь Превели, нужно пересечь остров с западного на южное побережье. Дорога к монастырю ведет через суровое горное ущелье Курдалиотико, горы которого даже солнечным днем мало пропускают свет и придают пейзажу особое древнее величие.

Находящийся на верху скал и смотрящий на волны Ливийского моря монастырь святого Иоанна, основанный почти тысячу лет назад, выдерживал за века своей истории многочисленные осады. Но даже во время фашистской оккупации смог сохранить удивительную святыню — Крест с частицей древа Животворящего креста Господня.

На западе острова стоит посетить красивейший город Ханью. Он интересен в первую очередь обаянием венецианской архитектуры. Обязательны к посещению Кафедральный собор, Морской музей и крепость Фиркас с маяком.

Неподалеку от Ханьи находится самый роскошный пляж — Эллафониси. Пляж на косе с абсолютно розовым песком и прозрачной изумрудной водой послужил местом для съемок кинофильмов и райских фотосессий.

Крит порадует гостей настоящей греческой кухней — сытной, изобильной и яркой. Все продукты: сыры, оливковое масло, лимоны, помидоры, — с критских плантаций, а рыба и морепродукты свежайшего улова.

Сувенирами, увезенными с Крита, станут и чудесные изделия местных мастериц: куклы ручной работы, шерстяные коврики и тончайшие кружевные скатерти, расписная керамическая посуда, всевозможные сладости и местные горячительные напитки. А самый главный сувенир, который унесет каждый гость острова, — это полный любви и счастья мир.

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