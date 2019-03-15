Сокровенная Болгария: прогулки по Несебру

На расстоянии всего двух километров от известного болгарского курорта Солнечный берег находится удивительный город-остров Несебр. Город, основанный фракийцами до нашей эры, назывался красивым мелодичным именем — Месембрия.

Загадки истории — Месембрия на дне морском

Со временем город стал греческой колонией. Следы античной архитектуры обнаружены в руинах крепостных стен и башен, термальных сооружений. Историческая судьба Месембрии повторила жизненный сценарий большинства причерноморских городов: принадлежность грекам сменилась римским владычеством, а затем город перешел к Византии. После относительно короткого расцвета самостоятельного болгарского государства Месембрия стала провинцией Османской империи.

Сейчас этот городок выглядит как археологический музей под открытым небом: раскопанные археологами улицы, дома, храмы доступны для пристального рассмотрения. Если верить археологам, до нашей эры произошло землетрясение, которое откололо часть древнего города, основанного фракийцами, и между ним и материком образовался морской пролив, в наше время соединенный дамбой. В ясную погоду, проплывая вокруг острова, можно разглядеть ушедшие на дно городские постройки и улицы.

При всех своих крошечных размерах (не более километра в длину и менее полукилометра в ширину) Несебр неоспоримо является культурным центром курортного побережья.

Архитектурное достояние Несембра

Основные достопримечательности города — археологический и этнографический музеи, множество старинных церквей. Во время вхождения Несебра в состав Византии император использовал город как место ссылки множества знатных семей. В таких семьях присутствовал обычай иметь фамильную церковь, посвященную покровителю рода или чтимому святому, который и привел к тому, что на небольшом пространстве города появилось большое количество храмов.

Можно посетить археологический и этнографический музеи за совершенно символическую плату, зайти в одну из старинных церквей Несебра, купить картину уличного художника или глиняную тарелку с традиционной болгарской росписью.

Подарки и сувениры из Несебра

В центре городка находится площадь Месембрия, которую тоже принято относить к достопримечательностям. Украшенная цветниками и окруженная старинными дубами площадь смотрится очень красочно. И на площади, и на прилегающих к ней улочках продается немало оригинальных картин, а по желанию уличный художник нарисует ваш автопортрет.

Среди городских достопримечательностей, обязательных к посещению, — старинный храм Пантократора, как уверяют археологи, возведенный в VII веке из красного кирпича. А также античный амфитеатр при входе в город, турецкий фонтан, действующий поныне и собирающий монетки от желающих вернуться туристов.

Каждый дом на островке — архитектурный памятник, что не мешает при этом располагаться в нем многочисленным торговым лавкам и ресторанчикам, предлагающим изыски болгарской кухни.

Все постройки в Несебре не выше двух этажей, за счет чего городок выглядит удивительно уютным и располагающим к неспешным прогулкам и посиделкам в уличном ресторане под раскидистым деревом.

Во время прогулки по Несебру попробуйте заглянуть в местный дворик за кованую калитку, всю увитую плетистыми розами, отыскать спуск к морю, присесть на одной из множества опрокинутых рыбацких лодок — и если не написать картину, то навсегда влюбиться в этот милый и неповторимый уголок света.

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