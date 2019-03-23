Горнолыжный отдых в Черногории

В последнее десятилетие Черногория стремительно завоевала у россиян популярность пляжного отдыха, уступая пальму первенства разве что Турции. Чистейшее изумрудное море, необыкновенная красота горных пейзажей, изысканная венецианская архитектура старинных городков на побережье и вкуснейшая еда — Черногория по праву занимает ведущие позиции в сфере внешнего туризма.
Возвращаться на ее берега хочется вновь и вновь — и Черногория дарит такую возможность не только летом, но и зимой.
Благодаря удивительному природному феномену, на территории небольшого государства находится одновременно несколько климатических зон. Поэтому не удивительно, что утром можно кататься на лыжах в горах национального парка Дурмитор, а всего через три часа езды вниз к побережью — нежиться в солнечных лучах на пляжах Адриатического моря.
Преимущества горнолыжного отдыха для россиян в Черногории — недорогие по сравнению с европейскими цены на прокат оборудования и проживание в лыжных городках, отсутствие визы, общность православной веры и языковое родство, дружелюбное отношение черногорцев к русским.
В соответствии с названием страны в Черногории большая часть территории занята горами и предгорьями. Самые известные горные массивы расположены в национальных парках. Национальный парк-заповедник Дурмитор на границе с Сербией, Боснией и Герцеговиной; парки Биоградска гора и заповедник Проклетие на границе с горной Албанией. Помимо удивительной красоты этих мест, напоминающих альпийские пейзажи сосновыми лесами с чистейшим горным воздухом, здесь обустроены несколько горнолыжных комплексов. Они названы по имени близлежащих городов — Жабляк и Колашин.
Он находится в самом сердце горного массива Дурмитор — у подножия гор на высоте 1465 метров. Сезон катания — с декабря по апрель, хотя снег лежит в горах Дурмитора и в июне. Добраться в Жабляк можно из столицы страны Подгорицы на специальном горном автобусе. Это самый высокогорный лыжный комплекс на Балканах. Комплекс состоит из трех лыжных центров.
— Савин Кук, названный по имени высокой горы массива и предназначенный для опытных горнолыжников. Длина трассы — 3500 метров, начинающаяся с высоты 2300 метров, и несколько трасс попроще.
— Малый Штуц - лыжные трассы длиной 2630 метров предназначены для лыжников среднего уровня.
— Яворавча - трасса для начинающих и детей. Склоны пологие, длиной 800 метров, освещаются и ночью.
Общая протяженность лыжной трассы — 15 километров.
Всего в Жабляке 12 трасс, по четыре для лыжников каждого уровня.
На базу можно подняться на 12 подъемниках — пять бугельных, четыре кресельных и три детских.
Стоимость однодневного скипасса — восемь евро, на неделю — около 50 евро. Стоимость однодневного проката снаряжения: лыжи, ботинки — пять евро, детских санок — тоже пять евро.
В Жабляке достаточное количество отелей и аппартаментов. Единственное — бронировать их желательно заранее. Окрестности Жабляка и парка Дурмитор, помимо лыжного спорта, располагают к природным экскурсиям в любое время года. На территории заповедника находятся 18 ледниковых озер, пять каньонов и удивительный арочный мост Джурджевича, перекинутый через горную реку Тара.
Курорт, окруженный горами Беласица, Синявина, Вучья и Ключ, находится в центральной части страны на высоте 954 метров над уровнем моря. Сезон катания — с ноября по апрель. Склоны гор в Колашине травянистые и ровные, без камней. Общая протяженность трассы — 15 километров. Самый длинный спуск — 4500 метров. Трассы обслуживаются одним бугельным и тремя кресельными подъемниками. Стоимость однодневного скипасса — 15 евро, прокат оборудования — десять евро. Сами горноложные центры "Требалево" и "Беласица" находятся на расстоянии восьми километров от Колашина, добираться можно на специальном автобусе.
Как и в лыжных центрах Жабляка, в Колашине несколько школ лыжного и внетрассового катания, фрирайда. Помимо лыжного спорта, в городе немало развлечений: ночной клуб, отели на любой вкус, большой спа-центр, отличные рестораны, среди которых знаменит "Савардак" оригинальными блюдами черногорской кухни.
Выбирая каникулы в горах и на лыжах, вы откроете еще одну страницу потрясающей сказки, которая называется Черногория.
Источник фото: OpenMonte
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