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Автор Екатерина Торопова

Горнолыжный отдых в Черногории

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В последнее десятилетие Черногория стремительно завоевала у россиян популярность пляжного отдыха, уступая пальму первенства разве что Турции. Чистейшее изумрудное море, необыкновенная красота горных пейзажей, изысканная венецианская архитектура старинных городков на побережье и вкуснейшая еда — Черногория по праву занимает ведущие позиции в сфере внешнего туризма.

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Возвращаться на ее берега хочется вновь и вновь — и Черногория дарит такую возможность не только летом, но и зимой.

Черногория — выбираем климат

Благодаря удивительному природному феномену, на территории небольшого государства находится одновременно несколько климатических зон. Поэтому не удивительно, что утром можно кататься на лыжах в горах национального парка Дурмитор, а всего через три часа езды вниз к побережью — нежиться в солнечных лучах на пляжах Адриатического моря.

Преимущества горнолыжного отдыха для россиян в Черногории — недорогие по сравнению с европейскими цены на прокат оборудования и проживание в лыжных городках, отсутствие визы, общность православной веры и языковое родство, дружелюбное отношение черногорцев к русским.

В соответствии с названием страны в Черногории большая часть территории занята горами и предгорьями. Самые известные горные массивы расположены в национальных парках. Национальный парк-заповедник Дурмитор на границе с Сербией, Боснией и Герцеговиной; парки Биоградска гора и заповедник Проклетие на границе с горной Албанией. Помимо удивительной красоты этих мест, напоминающих альпийские пейзажи сосновыми лесами с чистейшим горным воздухом, здесь обустроены несколько горнолыжных комплексов. Они названы по имени близлежащих городов — Жабляк и Колашин.

Горнолыжный комплекс Жабляк

Он находится в самом сердце горного массива Дурмитор — у подножия гор на высоте 1465 метров. Сезон катания — с декабря по апрель, хотя снег лежит в горах Дурмитора и в июне. Добраться в Жабляк можно из столицы страны Подгорицы на специальном горном автобусе. Это самый высокогорный лыжный комплекс на Балканах. Комплекс состоит из трех лыжных центров.

Савин Кук, названный по имени высокой горы массива и предназначенный для опытных горнолыжников. Длина трассы — 3500 метров, начинающаяся с высоты 2300 метров, и несколько трасс попроще.

Малый Штуц - лыжные трассы длиной 2630 метров предназначены для лыжников среднего уровня.

Яворавча - трасса для начинающих и детей. Склоны пологие, длиной 800 метров, освещаются и ночью.

Общая протяженность лыжной трассы — 15 километров.

Всего в Жабляке 12 трасс, по четыре для лыжников каждого уровня.

На базу можно подняться на 12 подъемниках — пять бугельных, четыре кресельных и три детских.

Стоимость однодневного скипасса — восемь евро, на неделю — около 50 евро. Стоимость однодневного проката снаряжения: лыжи, ботинки — пять евро, детских санок — тоже пять евро.

В Жабляке достаточное количество отелей и аппартаментов. Единственное — бронировать их желательно заранее. Окрестности Жабляка и парка Дурмитор, помимо лыжного спорта, располагают к природным экскурсиям в любое время года. На территории заповедника находятся 18 ледниковых озер, пять каньонов и удивительный арочный мост Джурджевича, перекинутый через горную реку Тара.

Горнолыжный комплекс Колашин

Курорт, окруженный горами Беласица, Синявина, Вучья и Ключ, находится в центральной части страны на высоте 954 метров над уровнем моря. Сезон катания — с ноября по апрель. Склоны гор в Колашине травянистые и ровные, без камней. Общая протяженность трассы — 15 километров. Самый длинный спуск — 4500 метров. Трассы обслуживаются одним бугельным и тремя кресельными подъемниками. Стоимость однодневного скипасса — 15 евро, прокат оборудования — десять евро. Сами горноложные центры "Требалево" и "Беласица" находятся на расстоянии восьми километров от Колашина, добираться можно на специальном автобусе.

Как и в лыжных центрах Жабляка, в Колашине несколько школ лыжного и внетрассового катания, фрирайда. Помимо лыжного спорта, в городе немало развлечений: ночной клуб, отели на любой вкус, большой спа-центр, отличные рестораны, среди которых знаменит "Савардак" оригинальными блюдами черногорской кухни.

Выбирая каникулы в горах и на лыжах, вы откроете еще одну страницу потрясающей сказки, которая называется Черногория.

Источник фото: OpenMonte

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Темы туризм курорты Черногория путешествия горнолыжные курорты
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