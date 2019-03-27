Аугсбург - старинное золото Швабии

Задумываясь о путешествии в исконно немецкие края, не пропустите возможность оказаться в Аугсбурге — старинной столице Швабии. Этот город, древнейший в Германии, обладает самобытными традициями, глубиной погружения в историческое прошлое и располагает к вдохновенным уличным прогулкам.
Аугсбург считается самым старым городом Германии после Трира. Был основан как военный лагерь по приказу римского императора Августа за 15 лет до Рождества Христова. За три века в составе Римской империи превратился в крупное поселение и входил в состав провинции Реция. Город стоит на трех реках, самая большая из них Лех протекает через все предместья Аугсбурга, причудливо разделяясь на ручейки и каналы, отчего городской пейзаж мило украшен арочными мостами.
В XVI веке Аугсбург значился столицей Швабии — особого немецкого региона, с отличающимся от общегерманского языка диалектом и в некоторой степени бытовым укладом. До наступления тридцатилетней войны город был очень богат, настолько, что местное купеческое сословие давало в долг не кому-нибудь, а самому королю!
На центральной площади города — ратуша с расположенной на самом верху сосновой шишкой, символом города. Этот же знак красуется на многих муниципальных объектах, даже канализационные люки в городе затейливо украшены шишками, что говорит о соседстве Аугсбурга национальным природным парком Зеленые леса.
Ратуша построена в период расцвета Аугсбурга и известна Золотым залом, в котором издавна устраиваются торжественные приемы.
Главной достопримечательностью города является величественный пятинефный собор Девы Марии, возведенный с IX по XV век, сохранивший самые старинные цветные витражи в мире. Необыкновенной красоты арочные своды в нефах собора, старинные полотна художника Ганса Гольбейна, заалтарный крестный ход — все это погружает посетителей в дивную атмосферу Средневековья.
Помимо Кафедрального собора, в Аугсбурге находятся старинные лютеранские, протестантские храмы и синагога. Церковь Святой Анны, построенная в XV веке, может рассказать о пребывании в ее стенах и Мартина Лютера, скрывавшегося в свое время от папских гонений.
В Аугсбурге сохранился дом, в котором родился и жил отец Моцарта Леопольд, здесь же часто бывал и будущий гений Вольфганг Амадеус Моцарт. В память о них в Аугсбурге каждую весну проходит музыкальный фестиваль.
Но своим былым величием город обязан братьям Фуггерам из рода ткачей, которые трудолюбием и умом добились звания князей и были богатейшими купцами Европы. Благодаря их финансовой помощи династия Габсбургов долгое время удерживала власть в Европе. А еще Фуггеры известны тем, что построили целый квартал для бесплатного проживания неимущих — эта традиция сохранилась в городе и поныне. Квартал Фуггерай — обязательная к посещению достопримечательность города наряду с Домом ткачей, красочно расписанном снаружи фресками.
В Аугсбурге с незапамятных времен жили лучшие в стране ювелиры. Традиции золотых дел мастеров передавались из поколения в поколение, поэтому чудесные драгоценные изделия можно не только увидеть в музеях города, но и приобрести в магазинах.
Идеальным погружением в аутентичность старинного немецкого города будет ужин в немецком ресторанчике или пивной. В городе варят пиво на пяти пивоварнях, и оно прекрасно сочетается с традиционными блюдами: дичью, мясом или баварскими сосисками. Из десертов знаменит торт "Швабский Моцарт".
Старый город Аугсбурга очарует любого приветливыми улочками, разноцветными домиками, увитыми плющом, живописными каналами и шпилями готических церквей.
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