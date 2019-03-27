Аугсбург - старинное золото Швабии

Задумываясь о путешествии в исконно немецкие края, не пропустите возможность оказаться в Аугсбурге — старинной столице Швабии. Этот город, древнейший в Германии, обладает самобытными традициями, глубиной погружения в историческое прошлое и располагает к вдохновенным уличным прогулкам.

Император Август руку приложил

Аугсбург считается самым старым городом Германии после Трира. Был основан как военный лагерь по приказу римского императора Августа за 15 лет до Рождества Христова. За три века в составе Римской империи превратился в крупное поселение и входил в состав провинции Реция. Город стоит на трех реках, самая большая из них Лех протекает через все предместья Аугсбурга, причудливо разделяясь на ручейки и каналы, отчего городской пейзаж мило украшен арочными мостами.

В XVI веке Аугсбург значился столицей Швабии — особого немецкого региона, с отличающимся от общегерманского языка диалектом и в некоторой степени бытовым укладом. До наступления тридцатилетней войны город был очень богат, настолько, что местное купеческое сословие давало в долг не кому-нибудь, а самому королю!

Средневековье в камне

На центральной площади города — ратуша с расположенной на самом верху сосновой шишкой, символом города. Этот же знак красуется на многих муниципальных объектах, даже канализационные люки в городе затейливо украшены шишками, что говорит о соседстве Аугсбурга национальным природным парком Зеленые леса.

Ратуша построена в период расцвета Аугсбурга и известна Золотым залом, в котором издавна устраиваются торжественные приемы.

Главной достопримечательностью города является величественный пятинефный собор Девы Марии, возведенный с IX по XV век, сохранивший самые старинные цветные витражи в мире. Необыкновенной красоты арочные своды в нефах собора, старинные полотна художника Ганса Гольбейна, заалтарный крестный ход — все это погружает посетителей в дивную атмосферу Средневековья.

Помимо Кафедрального собора, в Аугсбурге находятся старинные лютеранские, протестантские храмы и синагога. Церковь Святой Анны, построенная в XV веке, может рассказать о пребывании в ее стенах и Мартина Лютера, скрывавшегося в свое время от папских гонений.

Знаменитые аугсбуржцы — музыканты и купцы

В Аугсбурге сохранился дом, в котором родился и жил отец Моцарта Леопольд, здесь же часто бывал и будущий гений Вольфганг Амадеус Моцарт. В память о них в Аугсбурге каждую весну проходит музыкальный фестиваль.

Но своим былым величием город обязан братьям Фуггерам из рода ткачей, которые трудолюбием и умом добились звания князей и были богатейшими купцами Европы. Благодаря их финансовой помощи династия Габсбургов долгое время удерживала власть в Европе. А еще Фуггеры известны тем, что построили целый квартал для бесплатного проживания неимущих — эта традиция сохранилась в городе и поныне. Квартал Фуггерай — обязательная к посещению достопримечательность города наряду с Домом ткачей, красочно расписанном снаружи фресками.

В Аугсбурге с незапамятных времен жили лучшие в стране ювелиры. Традиции золотых дел мастеров передавались из поколения в поколение, поэтому чудесные драгоценные изделия можно не только увидеть в музеях города, но и приобрести в магазинах.

Идеальным погружением в аутентичность старинного немецкого города будет ужин в немецком ресторанчике или пивной. В городе варят пиво на пяти пивоварнях, и оно прекрасно сочетается с традиционными блюдами: дичью, мясом или баварскими сосисками. Из десертов знаменит торт "Швабский Моцарт".

Старый город Аугсбурга очарует любого приветливыми улочками, разноцветными домиками, увитыми плющом, живописными каналами и шпилями готических церквей.

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