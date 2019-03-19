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Автор Марина Пархоменко

Пять самых веселых городов планеты

Путешествия » Туризм

Если вас одолевает хандра, есть повод выбрать для путешествия один из пяти самых веселых городов земного шара. Они известны наиболее яркими и зрелищными событиями, которые устраиваются в разное время года и поднимут настроение даже меланхолику.

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Венский бальный сезон

Если хотите оказаться в прекрасной атмосфере эпохи XVIII века, то стоит отправиться на Венский бал в Австрию. Сезон открывается в городской Ратуше 11 ноября в день святого Мартина балом Красного Креста.

Самый активный танцевальный период приходится на январь и февраль. В Вене каждый год дают 450 балов, подавляющее большинство устраивают в сезон — 300. Это вечера на любой вкус — классические и тематические, карнавалы и маскарады. В непринужденной обстановке проходят Оперный, Новогодний, Цветочный и другие балы. В вихре венского вальса кружатся доктора и юристы, педагоги и кондитеры, военные и продавцы…

В феврале молодожены из разных стран собираются в Вене на свой бал, а меломаны — на Международный фестиваль аккордеона.

Венецианский карнавал

В 2019 году самый известный европейский карнавал приглашал гостей с 16 февраля по 5 марта. La Festa Veneziana считается наиважнейшим событием этого яркого праздника и проводится два дня. Самое впечатляющее зрелище маскарада состоялось в этом году 17 февраля. Это водный парад, в котором участвуют нарядные судна с пассажирами в маскарадных костюмах. Зрители вовлекаются в разнообразные развлечения, исполнители танцев и музыки радуют их своими номерами в районе Канареджио.

Невероятное зрелище представляет собой полет Ангела. В 12 часов дня победительница фестиваля Марии Эрика Чиа в наряде Ангела парила над площадью Сан-Марко.

А еще в череду праздничных событий входят: фестиваль Festa delle Marie, карнавал в Местре (материковая часть Венеции), конкурс на лучший карнавальный костюм и многое другое.

Карнавал в Рио-де-Жанейро

В 2019 году знаменитый бразильский карнавал собирал гостей со 2 по 5 марта. Это один из самых впечатляющих праздников нашей планеты.

В течение четырех дней состязаются лучшие школы самбы в Бразилии. Соревнования проходят в Самбадроме. Это огромное трехэтажное строение вмещает 70 тысяч зрителей. Выступление одной школы продолжается примерно полтора часа. Завсегдатаи отмечают, что композиции танцоров становятся с каждым годом все ярче и интереснее.

Те, кому не по душе оставаться пассивными зрителями, танцуют на костюмированных вечеринках и балах. Для бразильцев карнавал — общенародный праздник, в котором участвуют тысячи туристов со всего мира.

Фестивальная Барселона

В течение года в испанской Барселоне проводятся разные фестивали. Primavera Sound стал одним из самых известных в Европе. Этот праздник для настоящих меломанов состоится в конце мая под открытым небом на площадке Forum. На Primavera Sound выступают артисты в разных музыкальных жанрах: инди, рэп, хип-хоп, данс, фолк и других.

Феерический религиозный фестиваль La Patum дает представление о традициях Испании. Место его проведения Берга — маленький каталонский городок близ Барселоны. Этот самый неистовый средневековый народный праздник отмечается в июне целую неделю. В ожидании кульминации фестиваля, гости гуляют, поздравляют друг друга, пьют барэху и пиво. К восьми часам вечера все собираются на главной площади, чтобы увидеть театрализованное представление, символизирующее борьбу добра и зла. Люди танцуют сардану под звуки оркестра, праздник продолжается до утра.

А еще Барселона славится своими фестивалями электронной музыки Sonar и La Fiesta de Gràcia.

Развлечения Лас-Вегаса

Самое необычное развлечение Лас-Вегаса — музыкально-световое шоу на улице Фримонт. Представьте, как огромный куполообразный экран Viva Vision (его размер превышает четыре футбольных поля) оживает с первой нотой жизнерадостной музыки яркими светодиодными лампами. А их более 12 миллионов. Перед зрителями мелькают немыслимые образы под зажигательную мелодию, а через шесть минут все заканчивается. Но начинается ночная жизнь Лас-Вегаса, работают казино, бары, рестораны и прочие увеселительные места.

Источник фото: twitter.com/elson78_q

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