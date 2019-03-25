Лапландия - это не только офис Санта Клауса

Все слышали о Лапландии. Но, скорее, всего знания о ней ограничиваются тем, что именно в Лапландии находится офис Санта Клауса. Однако, кроме этого, существует несколько интересных фактов об этом регионе.

Лапландия расположилась на территории России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Интересно, что Лапландия занимает третью часть государства Финляндия.

Лапландия занимает огромную территорию, примерно сто тысяч квадратных километров. Это сопоставимо по размерам с Исландией. При этом на ее территории очень низкая плотность населения, она составляет менее двух человек на квадратный километр.

На территории Лапландии восемь тысяч жителей, занятых оленеводством. Оленей тут великое множество. Это край где развито оленеводство. На дорогах Лапландии часто можно встретить веселый в наших широтах дорожный знак "Осторожно, олени!".

Основные продукты в Лапландии — это оленина и рыба. Из этих продуктов люди делают множество различных блюд. Тут также очень любят "скрипучий сыр". Сначала сырную массу готовят в печи, а потом жарят на сковороде. После чего она начинает скрипеть на зубах во время еды.

Столицей, вернее, административным центром Лапландии расположенной на территории Финляндии, считается городок Рованиеми. Это небольшой населенный пункт, но в него входят ближайшие поселки, что вместе с ними делает площадь города почти восемь тысяч квадратных километров. На этой территории проживает около 60 тысяч человек. Говорят, что с высоты птичьего полета город напоминает оленьи рога.

Любопытно, но самым большим городом Лапландии является Мурманск, с населением около 300 тысяч человек.

Летом день в Лапландии длится дольше двух месяцев. А вот ночь длится месяц. Это время хорошо для наблюдения за полярным сиянием. Лучшим местом для наблюдения является парк Абиску, в котором из-за постоянных ветров не бывает облачности.

Лапландию не зря считают родиной Санты. Морозы тут бывают очень лютые. В 1999 году тут была зафиксирована температура мину 51,5 градуса по Цельсию.

А еще в Лапландии была золотая лихорадка. Когда Финляндия входила в состав Российской империи, тут были обнаружены запасы золота. Что побудило ехать сюда тысячи авантюристов. Сегодня тут расположен музей золота.

Читайте и смотрите также:

Саамская карта в борьбе за Арктику

Куда поехать отдыхать интроверту | Лапландия

Финляндия — озерный край. Фоторепортаж