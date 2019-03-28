Хельсинки: что посмотреть и как отдохнуть

В последнее время столица Финляндии Хельсинки сильно преобразилась. На данный момент город считается одним из самых технологичных в мире. Более того, Хельсинки стал значимым центром мирового дизайна. Многие жители России стремятся поехать в Финляндию, особенно петербуржцы, которые находятся с ней на границе. Какие же самые необычные и новые достопримечательности можно увидеть в столице Финляндии?

Совсем недавно был модернизирован музей финского искусства XX века ("Amosrex"), построенный еще в 1965 году. Музей был перенесен в совершенно другое место, в "Стеклянный дворец", где около двух тысяч квадратных метров находится под землей. Экспозиция меняется постоянно.

Например, в прошедшие новогодние каникулы посетителям музея было предложено отправиться на выставку японской арт-группы "teamLab", им показали инсталляцию "Black Waves" с оживающими волнами и интерактивную выставку "Graffiti Nature" с фантастическими представителями флоры и фауны. В основном же музей имеет три главных направления — древнее искусство, художники модернисты XX века и современное искусство.

Обязательно стоит посетить публичную хельсинкскую библиотеку, находящуюся возле железнодорожного вокзала. Библиотека была открыта только этой зимой — ее причудливый модерновый стиль архитектуры может удивить. Здание сделано в виде огромного корабля с деревянными панелями.

В библиотеке, помимо книг, можно провести время в мастерских: там бесплатно можно воспользоваться 3D-принтерами, швейными машинками, записать трек в специальной студии и многое другое. Как и во всех европейских библиотеках, для посещения совсем необязательно иметь читательский билет. Без него вы не сможете только заранее забронировать место в мастерских и взять книги на дом.

Любителям пляжного летнего отдыха, наверное, будет приятно провести день в сауне. Наилучшим местом для этого является "Loylyhelsinki" — сауна, построенная на месте индустриального мрачного района. Отличается это место от других финских саун тем, что здесь нет разделения на мужские и женские зоны — посещать сауну можно всем вместе в купальных костюмах. Такое решение отлично подойдет для больших компаний. Самое удивительное, что сауна имеет выход к морю, где можно купаться даже зимой — под присмотром спасателя.

А после насыщенного дня вы сможете приятно провести время в "Teurastamo" — специальном гастрономическом кластере. Там находятся более 20 ресторанов, баров и кафе и регулярно устраиваются различные гастрономические фестивали. Самыми популярными в этом месте среди туристов являются мясной ресторан "Kellohalli" и ресторан "Palema", где можно посмотреть, как делают настоящий финский джин.

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