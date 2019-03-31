Туристическая Грузия: город Аджария

По данным сервиса Skyscanner, совсем недавно Грузия стала одним из самых популярных туристических направлений у россиян. Особый интерес российские путешественники испытывают к грузинскому приморскому городу Аджария, славящемуся своими хачапури и вином. Однако это далеко не полный перечень того, что привлекает туристов.

Свое знакомство с Аджарией нужно начинать уже с Морского вокзала. Помимо красивого пляжа и причалов, здесь можно найти также романтическую скульптуру "Али и Нино", созданную Тамарой Квеситадзе и изображающую грузинских Ромео и Джульетту, персонажей романа Курбана Саида.

Стоит поглядеть на Батумский маяк. Это место станет особо привлекательным для любителей фотографии. Здесь можно сделать огромное количество хороших фотографий — особенно на рассвете, когда солнце постепенно выплывает из-за гор.

В Аджарии можно развеять миф о том, что Грузия является англоязычной страной — чаще всего здесь можно встретить тех, кто отлично говорит и понимает по-русски. Как и во многих других странах бывшего СССР (например, Латвии), здесь до сих пор преподают русский язык в школах и продают русские книги. Конечно, одним из факторов этой "русскоязычности" является не только близость двух культур, но и экономические интересы.

Обязательно нужно посетить музей "Борджгало", где туристы смогут много узнать о жизни обычной семьи аджарцев. Этот музей был организован одним из таких семьянинов. Экскурсии проводит сам хозяин или его дочери в традиционных кавказских нарядах. В костюмах аджарцев преобладают красный и черный цвета, иногда желтый. В "Борджгало" можно увидеть также интересные музыкальные инструменты, такие как, например, пандури или саламури, аналог флейты. Подробнее же ознакомиться с грузинской музыкой можно во время выступления Государственного академического ансамбля песни и танца "Арсиани".

Конечно, всем известно, что Грузия славится своими винами. С древних времен в этой стране занимались выращиванием винограда. До сих пор технология грузинского производства вина не нашла своего аналога во всем мире. Виноградный сок добывается с помощью специальной ступы из ствола дерева. В ней находится несколько отверстий, через которые вино перетекает в заранее подготовленные емкости, а оттуда в глиняные горшки огромного размера, которые вкопаны в землю по самое горло. Это необходимо для поддержания нужной температуры. Примечательно, что до сих пор в Грузии не перешли к машинному производству вина.

Помимо вина, из винограда в Грузии делают чурчхелу, сладкую виноградную тянучку с орехами. Рецепт чурчхелы таков: кислый виноградный сок долго варят, затем добавляют муку и нанизанные на нитку орехи. Сохнет такая кашица примерно пять дней. Важной особенностью является отсутствие сахара. Местные жители считают, что он нарушает всю технологию.

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