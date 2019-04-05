Девять фактов о Норвегии

Норвегия — это очень интересная страна. Суровый климат не позволил сделать жителей этой страны угрюмыми снобами. В Норвегии много интересных традиций, а красота, которая встречает туристов, остается в сердцах людей навсегда. С Норвегией связано много интересных и необычных фактов.
В Норвегии как женщины, так и мужчины обладают равными правами. Причем это касается всего. Например, после рождения ребенка в декрет может уйти отец малыша. Кстати, женщины в Норвегии проходят обязательную военную службу.
Норвегия в полном смысле слова помешана на экологии. В любом супермаркете есть автоматы для приема бутылок. После сдачи пустой тары автомат выдает чек, который можно использовать как деньги. Многие туристы умудрялись за сданную тару полностью оплатить покупки.
В Норвегии длительная зима, а народ обожает лыжи. Поэтому в межсезонье многие убивают сразу двух зайцев, катаясь на лыжах в купальниках и плавках. Так можно хорошо покататься и позагорать.
Как сказано выше, экология для норвежцев — вещь святая. В этой стране больше всего электромобилей, чем в других странах. Электрозаправки на каждом шагу, а владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога. Кстати, в Норвегии нет АЭС.
Зимой снега в Норвегии хоть отбавляй. Иногда дома засыпает по крышу. И тем не менее норвежцы умудряются собирать снег и хранить его на специальных складах. Когда приходит весна, норвежцы используют сохраненный снег на горнолыжных курортах, с которыми не хотят расставаться даже когда тепло.
Норвежцы очень отзывчивые люди. Но государство все равно поощряет добрые дела. Любая волонтерская помощь или доброе общественное дело не остается без вознаграждения. Если вдруг коммунальные службы не смогли вовремя отреагировать, то за неудобства всем выплатят компенсации.
Трудно представить, но сэр Нильс Улаф — это пингвин, который имеет рыцарский титул и генеральское звание. Причем все это серьезно. Эта птица не менее популярна, чем многие видные политики.
Если учесть северные широты и ландшафт Норвегии, то солнце — тут редкий гость. В этой стране есть городок Рьюкан, окруженный горами. Солнца не бывает в городе более полугода. Но власти не пожалели пять миллионов долларов и поставили на склоне одной горы несколько огромных зеркал, которые освещают центральную площадь города в зимний период.
Некоторые остановки в Норвегии обставлены как уютные квартиры. Никому и в голову не придет утащить диванчик или торшер. Более того, в Норвегии трудно потерять телефон. Его обязательно вернут владельцу.
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