Город Пераст: по следам Венеции в Черногории

Горы, растущие прямо из прозрачного моря, россыпи домиков с черепичными крышами на зеленых склонах, узкие башни старинных колоколен — открыточные пейзажи черногорских городов выделяются на адриатическом побережье запоминающейся, неповторимой красотой.
Самые красивые места в Черногории находятся в Боко-Которском заливе, который признан одним из европейских чудес света. До сих пор ученые не могут решить происхождение удивительного природного рельефа залива, окруженного горами, — либо это самый южный фьорд Европы, либо древний каньон, затопленный Адриатическим морем в результате землетрясения.
Длина его более 100 километров, он образован слиянием четырех заливов, перерезанных горами, причем в каждом из них особые пейзажи и климат.
Как бы там ни было, сегодня тысячи людей приезжают в Черногорию, в крупнейшую бухту Адриатики, и непременно посещают сердце Боко-Которского залива — старинный морской город Пераст.
Пераст интересен даже не столько природной красотой, сколько богатой историей, причем именно с Россией город связан "морским узлом", удивительным образом являясь "крестным отцом" российского флота.
Город был основан племенем иллирийцев — перустами, в начале нашей эры как небольшая рыбацкая деревушка-пристань прямо на прибрежных скалах, на узкой береговой полосе между морем и возвышающейся над ним горной грядой. Прямо напротив Пераста в море сходятся две огромных горы, образующих узкий пролив Вериге — выход в открытое море. В Средневековье этот пролив загораживали цепями, чтобы воспрепятствовать проходу нежелательных судов в бухту.
С середины XV века, когда Черногория входила в состав Венеции, большая часть адриатического побережья была захвачена турками. Пераст приобрел значение пограничного города — в городе была выстроена крепость Святого Креста и несколько оборонительных башен. В наши дни и крепость, и башни превратились в туристические объекты и отели.
Венецианский период принес городу расцвет — в городе было выстроено 17 церквей и 20 дворцов, открыты судостроительные верфи и навигационная школа. Купцы из Пераста обладали правом беспошлинной торговли с Венецией, содержали флот более чем из 100 кораблей.
В навигационной школе Пераста, которая теперь превращена в морской музей, известный черногорский капитан Марко Мартинович учил присланных Петром I русских моряков основам судостроительства и навигации. А другой черногорский мореплаватель Маттиас Змаевич отправился в Петербург и помогал русскому императору строить флот на берегах Балтики. Впоследствии Петр пожаловал ему звание адмирала. На городской площади установлены памятники этим выдающимся жителям Пераста.
В небольшом городке Перасте до сих пор силен дух Венеции — города, рожденного союзом воды и камня. Красота, изящество венецианского стиля отразились в архитектуре города. Львы — символика Венеции — украшают большинство зданий в городе.
Дворец знатных купцов Буйовичей, со статуями львов на балконе, ныне превращен в городской музей Пераста. В нем же проходят концерты и выставки. Трудно найти место, более подходящее по красоте и торжественности обстановки: с балкона дворца открывается вид на бухту, окруженную горами, посередине которой застыли два маленьких островка. На одном из них действующее бенедиктинское аббатство Святого Георгия, окруженное кипарисовой рощей. А другой — рукотворный остров, воздвигнутый посередине бухты моряками и посвященный Богоматери в благодарность за спасение.
С падением Венеции в войне с Наполеоном город обеднел, а потом и вовсе потерял свой суверенитет — в течение двух веков он принадлежал то Австро-Венгрии, то Франции, то Италии. Только после Второй мировой войны Пераст вернулся в состав Югославии, и с 2006 года он относится к Черногории.
Пусть Пераст и не вернул былое величие и военную мощь — сегодня этот город покоряет сердца миллионов людей, посещающих его в любое время года. Очарованные старинной архитектурой, завороженные видом мощных гор, замкнувших бухту в своем хороводе, туристы встречают заход солнца, причудливо рассыпающего лучи по заливу, в многочисленных уличных кафе и ресторанах.
А если взобраться по крутым ступеням на верх старинной колокольни Святого Николая — самой высокой на Адриатическом побережье — кажется, можно увидеть не только захватывающую красоту Бока-Которской бухты, но и обозреть всю морскую историю Черногории, славную в прошлом и прекрасную в настоящем.
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