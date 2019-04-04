Карловы Вары: город Золотого века Чехии

Чехи очень гордятся своим знаменитым королем Карлом IV. Именно при нем Чехия стала сердцем новой Священной Римской империи, когда в ее состав входила и Германия. Много завоеваний и открытий совершил Карл, превратил Прагу в научную и культурную столицу Европы, поощрял торговлю и поддерживал развитие ремесел. Чехия при Карле процветала, и время его правления народ назвал Золотым веком.

Благодарная память чехов наградила именем Карла чудесный город — Карловы Вары. В истории города сплелись сказка и быль…

Однажды Карл охотился в глухих лесах в долине реки Тепла. Преследуя оленя, собаки забежали в глухую чащу, и когда король догнал их, то увидел источник, из которого вырывались клубы горячего пара. Карл спешился и не побоялся окунуться в воду. После горячей ванны короля покинули застарелые боли в суставах. По приказу короля около целебного источника появилось поселение — Карловы Вары.

Расположенный в западной области Чехии — Богемии — на месте слияния трех рек город как будто спрятался в шкатулку, поскольку со всех сторон он окружен горами, покрытыми буковым лесом. Река Тепла проходит через весь городок, придавая ему особое очарование.

Карловы Вары — город горячих источников

За два столетия после основания слава о силе горячих источников разошлась по всей Чехии и Карловы Вары превратились в курортный город. К началу XVI века здесь было 200 домов для приезжающих лечиться. Источники отличаются разной температурой воды (от 32 до 72 градусов по Цельсию), насыщенностью углекислыми газами, местом и силой извержения. Минерализованными карловарскими водами всегда лечили множество заболеваний в области гастроэнтерологии, а современные местные санатории предлагают все виды бальнеотерапии.

Карловы Вары богаты историческим прошлым: пережили и наводнение, и Тридцатилетнюю войну в XVI веке. Обо всем этом расскажут экспозиции местного краеведческого музея. А в начале XVII века здесь отдыхал и всюду успевавший русский император Петр I — ему также установлен бюст на обзорной площадке в лесу. Именно тогда Петра посетила мысль основать здесь православный храм, что и воплотил в жизнь его прапраправнук Александр II. Сейчас храм во имя апостолов Петра и Павла — красивейшее здание Карловых Вар.

С середины XIX века курорт имел общеевропейскую известность и именовался Карлсбадом. В местных пансионатах надолго останавливались Гёте, Вагнер, Бетховен, Гоголь и Тургенев.

Изысканная европейская архитектура Карловых Вар

Можно сказать, что источники стали градообразующей силой Карловых Вар. Вокруг 12 горячих источников основаны колоннады — обустроенные павильоны для питья. В строительстве павильонов и окружающих их гостиниц, частных домов и магазинов воплотились изыски архитектурной мысли XVIII и XIX веков, что и придает городу неизъяснимый блеск и утонченность. Все дома, выстроенные вдоль изгибов берегов Теплы, отличаются неповторимостью архитектурного облика и нежностью цветовой гаммы.

Архитектурным шедевром Карловых Вар является стройная и одновременно грандиозная Мельничная колоннада, образующая длинный и закругленный ряд мраморных колонн. Здание Филармонии, католический храм Марии Магдалены с элементами готического барокко украшают набережную. Отели "Гранд Пупп" и "Ричмонд", замыкающие городскую картину Карловых Вар, представляют собой классические дворцы, прекрасно вписанные в лесной пейзаж. При этом оба этих отеля-санатория занимают ведущее место среди лечебных заведений Европы!

Прогулки по буковым лесам Карловых Вар

Карловы Вары со всех сторон окружены старинными буковыми и хвойными лесами, в которых проложено множество пешеходных маршрутов. Многие тропы полюбились в свое время нашим писателям-соотечественникам, за ними сохранились названия — Гоголевская или Тургеневская тропа. Прогулки в карловарских лесах — обязательное условие лечебной программы санаториев.

Достопримечательностью Карловых Вар считается башня Диана, расположенная на верху горы над городом, представляющая собой обзорную площадку с примыкающим к ней одноименным рестораном. Кухня в этом уютнейшем заведении считается одной из лучших в городе.

Подняться на башню можно за две минуты на фуникулере, но еще интереснее будет прогуляться сквозь лес, посетить памятник Петру I, обзорную площадку "Олений скок". Здесь установлен памятник символу города — оленю на скале, по легенде, тому самому, который привел Карла Великого в эти края. Вдоль троп есть подробные указатели, скамейки для отдыха.

Виды окружающих город лесов, расстилающихся вокруг Карловых Вар, чудесны в любое время года, но особенно пронзительной красотой они наполнены осенью и ранней зимой.

Необыкновенная атмосфера красоты, умиротворенности здешних мест и есть главный целебный фактор. Похоже, что Карл Великий, открывший это дивное место, оставил здесь неуловимый след чешского Золотого века.

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