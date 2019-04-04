Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия » Регионы
Африка Карибы Европа Азия Южная Америка Северная Америка Кавказ Ближний Восток
Автор Екатерина Торопова

Карловы Вары: город Золотого века Чехии

Путешествия » Регионы » Европа

Чехи очень гордятся своим знаменитым королем Карлом IV. Именно при нем Чехия стала сердцем новой Священной Римской империи, когда в ее состав входила и Германия. Много завоеваний и открытий совершил Карл, превратил Прагу в научную и культурную столицу Европы, поощрял торговлю и поддерживал развитие ремесел. Чехия при Карле процветала, и время его правления народ назвал Золотым веком.

Карловы Вары: город Золотого века Чехии. 402388.jpeg

Благодарная память чехов наградила именем Карла чудесный город — Карловы Вары. В истории города сплелись сказка и быль…

Однажды Карл охотился в глухих лесах в долине реки Тепла. Преследуя оленя, собаки забежали в глухую чащу, и когда король догнал их, то увидел источник, из которого вырывались клубы горячего пара. Карл спешился и не побоялся окунуться в воду. После горячей ванны короля покинули застарелые боли в суставах. По приказу короля около целебного источника появилось поселение — Карловы Вары.

Расположенный в западной области Чехии — Богемии — на месте слияния трех рек город как будто спрятался в шкатулку, поскольку со всех сторон он окружен горами, покрытыми буковым лесом. Река Тепла проходит через весь городок, придавая ему особое очарование.

Карловы Вары — город горячих источников

За два столетия после основания слава о силе горячих источников разошлась по всей Чехии и Карловы Вары превратились в курортный город. К началу XVI века здесь было 200 домов для приезжающих лечиться. Источники отличаются разной температурой воды (от 32 до 72 градусов по Цельсию), насыщенностью углекислыми газами, местом и силой извержения. Минерализованными карловарскими водами всегда лечили множество заболеваний в области гастроэнтерологии, а современные местные санатории предлагают все виды бальнеотерапии.

Карловы Вары богаты историческим прошлым: пережили и наводнение, и Тридцатилетнюю войну в XVI веке. Обо всем этом расскажут экспозиции местного краеведческого музея. А в начале XVII века здесь отдыхал и всюду успевавший русский император Петр I — ему также установлен бюст на обзорной площадке в лесу. Именно тогда Петра посетила мысль основать здесь православный храм, что и воплотил в жизнь его прапраправнук Александр II. Сейчас храм во имя апостолов Петра и Павла — красивейшее здание Карловых Вар.

С середины XIX века курорт имел общеевропейскую известность и именовался Карлсбадом. В местных пансионатах надолго останавливались Гёте, Вагнер, Бетховен, Гоголь и Тургенев.

Изысканная европейская архитектура Карловых Вар

Можно сказать, что источники стали градообразующей силой Карловых Вар. Вокруг 12 горячих источников основаны колоннады — обустроенные павильоны для питья. В строительстве павильонов и окружающих их гостиниц, частных домов и магазинов воплотились изыски архитектурной мысли XVIII и XIX веков, что и придает городу неизъяснимый блеск и утонченность. Все дома, выстроенные вдоль изгибов берегов Теплы, отличаются неповторимостью архитектурного облика и нежностью цветовой гаммы.

Архитектурным шедевром Карловых Вар является стройная и одновременно грандиозная Мельничная колоннада, образующая длинный и закругленный ряд мраморных колонн. Здание Филармонии, католический храм Марии Магдалены с элементами готического барокко украшают набережную. Отели "Гранд Пупп" и "Ричмонд", замыкающие городскую картину Карловых Вар, представляют собой классические дворцы, прекрасно вписанные в лесной пейзаж. При этом оба этих отеля-санатория занимают ведущее место среди лечебных заведений Европы!

Прогулки по буковым лесам Карловых Вар

Карловы Вары со всех сторон окружены старинными буковыми и хвойными лесами, в которых проложено множество пешеходных маршрутов. Многие тропы полюбились в свое время нашим писателям-соотечественникам, за ними сохранились названия — Гоголевская или Тургеневская тропа. Прогулки в карловарских лесах — обязательное условие лечебной программы санаториев.

Достопримечательностью Карловых Вар считается башня Диана, расположенная на верху горы над городом, представляющая собой обзорную площадку с примыкающим к ней одноименным рестораном. Кухня в этом уютнейшем заведении считается одной из лучших в городе.

Подняться на башню можно за две минуты на фуникулере, но еще интереснее будет прогуляться сквозь лес, посетить памятник Петру I, обзорную площадку "Олений скок". Здесь установлен памятник символу города — оленю на скале, по легенде, тому самому, который привел Карла Великого в эти края. Вдоль троп есть подробные указатели, скамейки для отдыха.

Виды окружающих город лесов, расстилающихся вокруг Карловых Вар, чудесны в любое время года, но особенно пронзительной красотой они наполнены осенью и ранней зимой.

Необыкновенная атмосфера красоты, умиротворенности здешних мест и есть главный целебный фактор. Похоже, что Карл Великий, открывший это дивное место, оставил здесь неуловимый след чешского Золотого века.

Читайте также:

История предательства: Чехию сдали без боя

Президент Чехии: "Россия в десять раз важнее Франции"

Чехия устала от цыган?

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы Чехия города Чехии Карловы Вары путешествия по Чехии достопримечательности Карловых Вар
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Манекены для краш-теста
Военные новости
Аустерлицкий разгром - как Наполеону удалось одержать победу в великой битве
Европа
Карловы Вары: город Золотого века Чехии
Новости Все >
Депутаты решили закрыть тему двойных продаж квартир﻿
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Снос домов в родном селе Кадырова объяснили опытом Нью-Йорка
Многодетным семьям добавят льгот на покупку жилья и создание ферм﻿
Футбольные сборные России и Украины сыграют в одной группе на Европейских играх
Синод РПЦ поддержал Украинскую православную церковь
В российских школах усиливают меры безопасности
Фанаты "Спартака" не пойдут на митинг в поддержку Кокорина
В комитете по этике РФС считают, что Кокорин и Мамаев получат тюремный срок
Белорусских хоккеистов подозревают в незаконном обороте наркотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Бизнес
Силуанов опять подставил Путина
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Экономика
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Другие
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка

Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.

Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Общество
Герман Стерлигов начал продавать хлеб "для бедных" по 440 рублей
Культура
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов Любовь Степушова Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС Любовь Степушова
Комментарии
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Синод РПЦ поддержал Украинскую православную церковь
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Из окна московского отеля выбросили сумку с 21 миллионом рублей
"Сливают" или не "сливают" самовыдвиженцы "Единую Россию"?
"Сливают" или не "сливают" самовыдвиженцы "Единую Россию"?
Снесенный исторический квартал в Петербурге застроят хостелами﻿
Киевская улица имени разведчика Ивана Кудри теперь носит имя сенатора Маккейна
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Владимир Лакеев: люди еще верят власти, как в СССР
Из окна московского отеля выбросили сумку с 21 миллионом рублей
Обвиняемый в убийстве юноша признался, что воспринимал происходящее как игру
Президент Эстонии назвала двуязычное образование угрозой культуре страны
"Сливают" или не "сливают" самовыдвиженцы "Единую Россию"?
Российская власть заслуживает орден Революции
"Зачем ты врал народу и бросил команду?" Тихонов - о политической карьере биатлониста Шипулина
В Германии назвали, что будет для Путина хуже санкций
Свободный Алжир хочет поддержки России
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Опрос: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать из страны
История и современность Все >
Жеводанский монстр, съевший 123 человека: правда или вымысел?
Жеводанский монстр, съевший 123 человека: правда или вымысел?
НАСА опубликовала фото идеального снимка МКС на фоне луны
НАСА опубликовала фото идеального снимка МКС на фоне луны
Аустерлицкий разгром - как Наполеону удалось одержать победу в великой битве
Аустерлицкий разгром - как Наполеону удалось одержать победу в великой битве
В НАТО обнаружились разногласия по "сдерживанию" России
В НАТО обнаружились разногласия по "сдерживанию" России
Столтенберг поставил ИГ*, Гитлера и Сталина в один ряд
Столтенберг поставил ИГ*, Гитлера и Сталина в один ряд
Пушков назвал невероятным исключение Турции из НАТО
Пушков назвал невероятным исключение Турции из НАТО
Роковая ошибка: почему Врангель был против приказа Дениника о наступлении на Москву
Роковая ошибка: почему Врангель был против приказа Дениника о наступлении на Москву
Псковское чудо: как царство Ивана Грозного сумело избежать полного разгрома
Псковское чудо: как царство Ивана Грозного сумело избежать полного разгрома
Верить ли журналу Минобороны про боевую парапсихологию
Верить ли журналу Минобороны про боевую парапсихологию
Россияне назвали главные проблемы своей Родины
Россияне назвали главные проблемы своей Родины
Домашнее Все >
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Деревья и кустарники
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Специалисты выяснили, почему одни люди любят чай, а другие кофе
Специалисты выяснили, почему одни люди любят чай, а другие кофе
Как зубы могут рассказать о нашей жизни
Как зубы могут рассказать о нашей жизни
Роналду проиграл журналу в суде
Роналду проиграл журналу в суде
Меган с Гарри застукали в аптеке
Меган с Гарри застукали в аптеке
Пять способов, которые позволят вам сохранить любовь на расстоянии
Пять способов, которые позволят вам сохранить любовь на расстоянии
Каждый пятый умирает от плохой еды
Каждый пятый умирает от плохой еды
Собчак с Волочковой в бане
Собчак с Волочковой в бане
Актриса дала пощечину зрителю
Актриса дала пощечину зрителю
С 1 июля чиновники Сургута будут обедать "по-школьному"
С 1 июля чиновники Сургута будут обедать "по-школьному"
Россияне не доверяют врачам и не хотят к ним обращаться
Россияне не доверяют врачам и не хотят к ним обращаться
Мужское Все >
Особенности весенней рыбалки
Особенности весенней рыбалки
Голый полицейский арестовал голого преступника
Голый полицейский арестовал голого преступника
Как создать интерьер гостиной?
Как создать интерьер гостиной?
Как правильно чистить подушки
Как правильно чистить подушки
Основные правила оформления интерьера спальни
Основные правила оформления интерьера спальни
Как правильно постелить ковер
Как правильно постелить ковер
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Спортивные игры для маленьких детей
Новости спорта
Спортивные игры для маленьких детей
Самые любопытные факты о спорте и спортсменах
Новости спорта
Самые любопытные факты о спорте и спортсменах
Как приучить ребенка к спорту
Новости спорта
Как приучить ребенка к спорту
Похудение: как не потерять мотивацию
Новости спорта
Похудение: как не потерять мотивацию
Что подарить начинающему спортсмену
Новости спорта
Что подарить начинающему спортсмену
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций

Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут в СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?

В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Выборы на Украине: и это все о них
Новости Украины
Выборы на Украине: и это все о них
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Балканы
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ