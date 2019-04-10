Южная Корея: исторический Сеул

После того, как уже стало ясно, как передвигаться на сеульском метро и куда сходить на шопинг, можно продолжить рассказы о Сеуле, но уже не как о современном мегаполисе, а как об историческом городе. В сегодняшней статье будет рассказано о тех местах, которые обязательно следует посетить, чтобы получше познакомиться с тем Сеулом, каким он был несколько тысячелетий назад. А также будут рассказаны некоторые "лайфхаки", которые следует взять туристам на заметку.

Национальный музей Хангыля

Первым делом, приезжая в любую страну, каждый турист обращает внимание на другой язык. Корея не является исключением, ведь корейский относится к группе азиатских языков, которые кардинально отличаются от европейских, а уж тем более славянских не только письменностью, но и звучанием. Язык — это душа любого народа, ключик, который поможет открыть сердца многих местных.

Поэтому первое место, с которого стоит начать знакомство с Кореей — национальный музей корейского языка (хангыля). Здесь можно узнать об уникальном корейском языке, который обособленно как язык появился только в 1443 году, поскольку до этого Корея являлась частью Китая и не имела ни собственной письменности, ни собственного языка.

На территории музея представлены экспонаты с первым корейским алфавитом. Помимо них, в самом музее проводятся различные проекционные обучающие шоу как для детей, так и для взрослых, рассказывающие о зарождении языка. Библиотека, детская площадка и многое другое не дадут ни одному из посетителей заскучать.

Обратите внимание, что для посещения музея необходимо будет взять с собой паспорт, поскольку он будет служить залогом за взятый вами аудиогид (экскурсии с аудиогидом доступны на английском, китайском и японском языках; русского, к сожалению, нет). Однако несмотря на отсутствие русского языка, музей посетить все-таки стоит. Само посещение музея бесплатное. Музей находится на станции Ichon, 2-й выход, 4-я линия метро.

Королевский дворец Кёнбоккун

После посещения Национального музея языка лучше всего отправиться в самый главный королевский дворец Кёнбокун. Это первый и главный дворец правящей тогда династии Чосон. Прибывших к дворцу туристов встречают огромные ворота Кванхвамун. Перед ними три раза в день (по определенному расписанию, его лучше уточнять на сайте самого дворца) проходит церемония смены королевского караула. Пройдя под воротами на территорию самого королевского комплекса, можно увидеть первое из жилых помещений, украшенное национальной резьбой и росписью.

Вообще, королевский комплекс разделен на три зоны:

1) зона где король и его чиновники вели дела государственные и занимались административными вопросами;

2) жилая часть, где проживали все члены королевской семьи;

3) сад Хувон, который располагается позади всех строений. Туда приходил отдыхать сам король вместе со своей семьей.

На территории Кёнбокуна находится самый красивый в Корее павильон Кёнхверу, а также Национальный дворцовый и этнографический музеи.

Чтобы посетить музей, необходимо взять с собой деньги (вход стоит 3000 вон), а также паспорт, чтобы оставить его как залог за аудиогид. К сожалению, на данном объекте экскурсии проводятся также только на английском, китайском и японском, русский язык не предусмотрен. Добраться до дворца можно на метро до станции с одноименным названием Gyeongbokgung, 5-й выход, 3-я линия метро.

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