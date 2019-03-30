Шварцвальд - дорога в немецкую сказку

Германия — одна из самых больших и древних стран Европы, в которой прекрасно сочетаются бурные технологии промышленного развития и бережное отношение к истории и старине. Можно сказать, что девиз этой страны — "сохраняя лучшее". Среди лучшего в Германии — сказки. И рождаются они не где-нибудь, а в самом загадочном уголке страны, в огромном Черном лесу — в Шварцвальде.
Это область на юге Германии протяженностью 160 километров вдоль течения Рейна, на юге граничащая с Швейцарией. Сейчас Шварцвальд относится к региональным землям Баден-Вюртемберг со столицей в городе Штутгарт. Сегодня Шварцвальд представляет собой огромный лес, склоны которого покрыты настолько высокими и темными соснами, что кроны их слабо пропускают солнечные лучи. Оттого и называется этот лес уже тысячу лет Черным.
В древности эти земли принадлежали германским племенам, но в IV веке в этих краях появились римляне, которые оставили первые письменные воспоминания о необыкновенных темных лесах. Римляне обнаружили в этих краях целебные термальные источники, и на месте сегодняшнего Баден-Бадена были устроены римские термы. Римские солдаты воспринимали деревья в Черном лесу наделенными волшебными силами, придающими этим местам загадочный ореол. Может быть, именно поэтому римляне так и оставили территорию Черного леса пограничной, не решаясь двинуться дальше в глубь германских земель.
После римлян в нынешнем Шварцвальде обосновалось немецкое племя свевов, предков нынешних швабов-баварцев. Здесь до сих пор используется особый диалект немецкого языка, сохранились своеобразие национальной одежды и местной кухни, слава которой распространилась далеко за пределы Германии. Шварцвальдский вишневый торт, ветчина и вино из местных виноградников — фирменные угощения этого щедрого края.
Среди гор и лесов Шварцвальда притаились старинные немецкие города — это Штутгарт, город музыкантов и литераторов; Фрайбург, со старейшим в Германии университетом и вечно молодым духом студенчества; Трибург, где находятся самые высокие в Германии водопады и музей самых больших деревянных часов. Именно в Трибурге часовых дела мастера впервые изобрели часы с деревянной кукушкой. И, конечно, все эти города дарят туристам возможность незабываемых прогулок по средневековым улочкам, наполненным неспешностью и красотой размеренной жизни.
На равнинах процветают фермерские хозяйства — стада пасущихся коров на фоне старинных фахверковых домиков представляют собой ожившую пастораль.
Шварцвальд — самый теплый регион Германии, погода здесь такова, что на склонах долины Рейна выращивают виноградники. Местное вино готовится по старинным рецептам и достаточно высоко ценится знатоками, хотя и недешево стоит. При этом Шварцвальд считается зимним лыжным курортом: в горах зимой выпадает много снега, более 250 километров лыжных трасс окружают горные пики. Высота склонов не превышает 1500 метров в самой верхней точке — горе Фельдберг. Поэтому покататься на лыжах, сноуборде приезжают немцы со всей Германии.
Леса Шварцвальда уникальны — они сохранили первозданную красоту и чистоту природы. Здесь много родников, озер и источников с минеральной водой. Поэтому в Шварцвальде сосредоточено немало современных спа-центров и курортов. Самые известные из них находятся в Баден-Бадене и окрестностях.
В Средневековье в горах Шварцвальда находились рудники, где добывали серебро и драгоценности. Вот откуда тянется нить историй про злых гномов, скрывающихся в расщелинах гор и шахтах.
Шварцвальдские леса с древних пор служили источником вдохновения для немецких писателей и сказочников. В Штутгарте родился яркий представитель немецкого романтизма Шиллер, любимый всеми писатель Вильгельм Гауф, философ Гегель, а главное — сказочники всех времен и народов братья Вильгельм и Якоб Гриммы. Волшебный шварцвальдский лес наделил писателей необыкновенной силой — видеть истину, добро и правду и через сказку донести их до сердец миллионов людей в Германии, Европе и во всем мире.
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