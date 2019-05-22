Аналоги знаменитых уголков мира в России

Что делать, если хочется посетить знаменитые уголки Европы, а денег на это нет? На просторах нашей необъятной страны можно найти свое Мертвое море, Версаль и Карловы Вары. Конечно же, это аналоги известных курортов и достопримечательностей, которые ничем не уступают оригиналу. Так что можно смело отправляться в путь за новыми впечатлениями.



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Озеро Баскунчак

Чтобы окунуться в целебные воды Мертвого моря и оздоровить свой организм, нет необходимости ехать в Израиль. Его вполне может заменить озеро Баскунчак, расположенное в Астраханской области. Малоизвестный факт — концентрация соли в этом водоеме составляет 37% и превышает параметры известного Мертвого моря на 7%. Лечебные грязи озера Баскунчак совпадают по составу с израильским аналогом. В этом водоеме не получится утонуть, у него очень высокая плотность воды. А в некоторых местах озера можно прогуливаться пешком благодаря сильной концентрации соли.

Лавандовые поля — визитная карточка Прованса. Эту достопримечательность Франции можно встретить в разных уголках Крыма, но самое большое поле этих цветов расположено в селе Тургеневка близ Бахчисарая. Оно представляет собой бескрайний сиреневый ковер. Кроме того, в Крыму можно стать участником лавандового фестиваля, где вам расскажут все об этом цветке, а потом угостят чаем из местных трав с лавандовым сиропом. Этот яркий праздник вмещает в себя ярмарки ручных работ, дегустации эфиромасличной продукции, мастер-классы по плетению венков из цветков лаванды и многое другое. Фестиваль приурочен к началу сбора этого растения, поэтому лучше посетить Крым в конце июля.

Фото: Agentika

Пизанская башня Казани

Аналог всемирно известной Пизанской башни находится в Казани. Наклонное строение называется Сююмбике и расположено на территории Казанского Кремля. Сторожевую башню возвели приблизительно во второй половине XVI века и она на четыре столетия младше своей Пизанской сестры, зато на два метра выше. Попутно можно познакомиться с мечетью Кул-Шариф и прогуляться по местному Арбату (улице Баумана).

Фото: TripAdvisor

Аналог Карловых Вар на Северном Кавказе

Карловы Вары широко известны своими здравницами. Но курорты России ничем не уступают чешским. Многообразие минеральных вод на Северном Кавказе позволяет сделать выбор по своему профилю заболевания и отправиться в Ессентуки, Кисловодск, Железноводск или Пятигорск. На этих курортах можно не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. В каждом из этих городов вам предложат увлекательные экскурсии в Приэльбрусье, в долину Нарзанов, на Машук, по Лермонтовским местам, по окрестностям Кисловодска и многие другие.

Фото: lovetravel. su

Золотая обитель Будды в Элисте

Золотая обитель Будды в Элисте напоминает храм Золотого Будды в Таиланде. Это самый большой на территории России буддийский храм (хурул). Именно здесь хранится крупнейшая в Европе статуя Будды. Ее высота составляет 12 метров. Поверхность статуи украшает сусальное золото и бриллианты. Архитектура обители Будды поражает своим великолепием и монументальностью. Громадный белоснежный храм в Калмыкии построен в традиционном для буддизма стиле. Его окружает высокая ограда, на которой через каждые пять метров возвышаются статуи. Храм просматривается из любого района Элисты. Для посетителей гостеприимно открыты ворота с каждой из четырех сторон света.

Фото: Тонкости туризма

Версаль в Петергофе

Царский дворец и парковый комплекс в Петергофе изначально был задуман как прообраз Версаля, которым гордился Людовик XIV. Но стоит отметить, что парк и фонтаны Петергофа превосходят по красоте французский оригинал. Посетив резиденцию Петра I под Санкт-Петербургом, вы получите большое удовольствие и незабываемые впечатления.

Фото: Kayrosblog. ru

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