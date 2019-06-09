Простые способы экономии в путешествиях

Порой так хочется сменить обстановку и отправиться в путешествие, но останавливает мысль о больших расходах. Однако если научиться разумно экономить, то поездка окажется вам по карману.



Как экономить в Любом путешествии?

Выбирайте кэшбэк

Старайтесь приобретать все дорожные услуги с кэшбэком (бонусной программой в интернет-торговле). В первую очередь это касается покупки билетов, для этого нужно зарегистрироваться и скачать кэшбэк-расширение для личного браузера. По правилам таких программ, приобретая предметы на конкретном сайте, вы становитесь владельцем виртуального кошелька на определенную сумму, которая вам возвращается. Это существенный способ экономии.

Сайт Megabonus на вкладке "туризм" делает 37 выгодных предложений и сразу же поясняет: когда и какой процент поступит вам обратно. Забронировав гостиницу на Booking, вы вернете 2,31% от суммы проживания. Но учтите, что кэшбэк начнет действовать только после отъезда из отеля. Самый выигрышный вариант — это отправить свою кэшбэк-ссылку группе знакомых, воспользовавшись программой "Приведи друга" и они сделают по ней покупку (на выбранном из 600 сайтов ресурсе). В таком случае вам поступят около 50% суммы кэшбэка друзей.

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Автобус вместо самолета

Если вы берете тур по городам Европы, то лучше выбрать путешествие на автобусе, которое обойдется гораздо дешевле самолета. К тому же из окна транспорта на колесах можно увидеть гораздо больше интересного, чем из иллюминатора. От фирмы Busfor можно дождаться выгодные билеты по 5 евро.

Ищите попутчиков

Когда путешествуешь на собственном автомобиле, то сэкономить на бензине помогут попутчики, которых можно найти через специальные сайты в интернете, да и скучать не придется в дороге. Точно также можно поступить, отправляясь в обратный путь.

Экономия на услугах

Если вы уезжаете не меньше, чем на месяц, есть смысл сделать перерасчет за услуги ЖКХ. Для этого необходимо предоставить в коммунальные службы заявление и документы, подтверждающие факт вашего отсутствия. Точно также можно поставить домашний телефон на паузу и отключить на время поездки интернет в квартире.

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Квартирный вопрос

Сдав в аренду свое жилье, можно компенсировать значительную часть затрат на путешествие или полностью их покрыть. Ведь пока вы будете в отъезде, квартира все равно пустует. Для решения квартирного вопроса можно использовать сервис Airbnb. В идеале, чтобы не тратиться на отель в точке пребывания, можно остановиться в квартире людей, которые в это время погостят в вашем жилище и посмотрят достопримечательности вашего города.

Останавливайтесь у местных

Если зарегистрироваться на сайте couchsurfing.com, то можно избежать платы за жилье в стране пребывания. Интернет поможет найти жилье у людей, которые любят путешественников. Они сдают комнаты или койко-место в обмен на интересный рассказ о путешествиях, окружают себя компанией туристов. Но даже если вам попались очень радушные хозяева, паспорт и деньги носите с собой.

Пользуйтесь трансфером

Чтобы забронировать трансфер в любую точку мира, воспользуйтесь сервисом GetTransfer на Megabonus. Машина будет ждать вас где угодно — на вокзале, в гостинице, казино. Поэтому можно позволить себе бокал вина в ресторане. За оплаченный трансфер придет бонус в размере 4,77%.

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На экскурсии — с местными жителями

Профессиональный гид обычно преподносит информацию о достопримечательностях дежурными фразами и при этом "грузит" слух большим количеством цифр и фактов. В отличие от экскурсовода простой местный житель может бесплатно рассказать много интересного о своем родном городе и показать самые популярные места. Чтобы попасть на такую экскурсию, загляните на сайт tourforguest.ru.

Бесплатный Интернет

Путешественники замечают все, в том числе и места с бесплатным вайфаем. Эту ценную информацию они размещают в приложении WiFi Map Free, вдобавок могут поделиться паролем к закрытой сети. Почерпнув полезные сведения, не забудьте оставить новые данные о вайфаях.

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Фото превью: obuchonok.ru