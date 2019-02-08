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Автор Редакция travel.pravda.ru

Гастродипломатия: возможна ли кулинарная экспансия России

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Чем похожи и отличаются кухни народов мира? Возможна ли кулинарная экспансия какой-то страны? О этом и многом другом в эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал президент Международного эногастрономического центра, член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

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— Некоторые считают, что правильное, здоровое, лечебное питание может вылечить любые болезни. Как вы относитесь к этому?

— Я очень большой противник этого, это самолечение. Вот человек почитал в интернете, что какая-то баба Дуся посоветовала, тетя Клава вылечилась. Пожалуйста, не делайте этих глупостей. Я знаю массу людей, которые себе просто подорвали здоровье на этих непонятных сайтах, рецептах типа "хочешь похудеть, спроси меня как".

Это все очень индивидуально, и здесь должны быть врачи, которые в этом действительно разбираются, и специалисты. Есть специальные центры, которые этим занимаются. В Бурятии, например, есть Центр восточной медицины. Там работают люди, которые имеют необходимое образование и занимаются вопросами лечебного голодания.

Если это официально сертифицированные врачи, не подпольный центр, пожалуйста, обращайтесь туда, если хотите. Но вот эти все лекари, знахарки и все прочее — это очень опасно. Откуда это берется: сорок дней пить воду и не есть? Мама дорогая! В первый день я должен выпить три стакана воды, во второй — два, и пошло, а дальше у меня третий глаз откроется, я начну разговаривать с небесами. Ну, так можно и незапланированно с небесами начать разговаривать…

— Чем отличается и чем похожа кухня разных народов?

— Возьмем Китай, хотя китайской кухни как таковой нет, но условно назовем — китайская кухня. Есть девять основных видов китайской кухни, они между собой очень сильно отличаются. Приготовить можно из всего, кроме отражения Луны в воде. Есть к тому же масса маскировок. Это все тоже определенно не просто так, это символы.

И мы, кстати, во многих блюдах Азии вообще ничего не понимаем, потому что там эти блюда несут свою символику, которая зависит даже от того, как на тарелке все расположено. Историческое приветствие китайцев "цефань лама" в переводе означает: "Хорошо ли ты ел сегодня? Была ли у тебя еда сегодня?"

И эта философия есть не только у китайцев. Посмотрите, как у японцев выстроена система. Для японца декорирование на блюде не менее важно, чем вкус. Но при этом в одном только Токио мишленовских ресторанов гораздо больше, чем во всей Франции. А в Париже как раз мишленовских ресторанов немного, больше как раз в маленьких городах.

— Индийская кухня очень острая. Но там, наверное, тоже есть очень много разных кухонь?

— Да, конечно, тут ведь все зависит еще от того, какая диаспора живет. В Англии, например, много ресторанов индийской кухни, потому что много выходцев из Индии и Пакистана. Для них это совершенно нормально. Хотя они уже, можно сказать, местные жители. Это вопрос адаптации.

Это похоже на то, как раньше для нас суши были экзотикой. Сейчас это вообще не экзотика ни разу. Прошел совершенно небольшой промежуток времени, и этот продукт уже везде. И это по всей стране. В принципе, есть культуры, которые адаптируют разные кухни к себе.

И Россия, как страна многонациональная, в которой 200 национальностей живет, по определению, открыта. Мы не консервативны в еде, хотя в целом мы во многих вещах достаточно консервативны. Но вот в еде подавляющее большинство — нет. Потому что как разделить — татарская кухня, башкирская кухня, кавказская кухня, даже узбекская и т. д.? Это все уже давно наше родное…

— А возможна ли кулинарная экспансия? Можно ли через кулинарию, какие-то блюда, воспринять чужую культуру, образ жизни, понять мироощущение этого народа?

— Я вхожу в президиум экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму. Сейчас вам циферку одну дам оттуда...

— Чего только ни придумают в ООН гурманы…

— Действительно, очень много исследований проводится на эти темы. Был специально проведен разными уважаемыми институтами и организациями очень большой опрос по всему миру. И вот такая вам цифра: 55,7 процента опрошенных сказали, что они изменили свое мнение о стране, попробовав ее кухню.

55,7 процента! А теперь попробуйте назвать мне хоть одно другое явление, которое может так же быстро поменять мнение человека о стране?… Вот на этом тема закрывается.

Мы, к сожалению, пока еще до конца не оценили весь потенциал нашей межнациональной кухни, в том числе как элемента продвижения России в мире. Мы только-только делаем первые шаги на эту тему. И если говорить еще серьезнее, то у более чем 20 стран мира уже есть концепция того, что называется гастродипломатия. Даже так. Поэтому ответ на ваш вопрос крайне утвердительный.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Как помидор мог убить президента США
Темы отдых туризм путешествия Точка зрения гастротуризм Инна Новикова гастродипломатия национальные кухни Леонид Гелибтерман
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