Гороскоп путешественника: с 4 по 10 февраля для всех знаков Зодиака

Планируете отправиться в путешествие, но никак не можете выбрать, куда поехать? Тогда читайте наш гороскоп путешественника, где есть все необходимые подсказки для каждого знака Зодиака.
Овен. Представителям этого знака идеально подойдут путешествия в теплые края. Неделя, проведенная там, улучшит самочувствие Овнов, придаст им сил и бодрости. Страну можно выбрать, исходя из своих финансовых возможностей.
Телец. Отправляясь в путешествие, не забудьте взять все необходимые документы, чтобы поездка была гладкой и принесла только положительные эмоции. Вы не любите жару, поэтому смело можете отправиться в страны Скандинавии, где стоит любимая вами погода.
Близнецы. Чтобы утолить собственное любопытство, необходимо выбрать на карте мира страну, в которой вы еще не бывали. Это расширит ваш кругозор, предоставит возможность увидеть что-то новое.
Рак. Вы можете вместо дальнего путешествия выбрать ближнее, отправившись на выходные к себе на дачу. Там ведь тоже можно прекрасно провести время, особенно в компании старых друзей. Баня, шашлыки, спиртное сделают ваш отдых незабываемым.
Лев. Царь зверей может рискнуть и отправиться, скажем, в Африку, где его уже ждет масса приключений и впечатлений. Поездка в одну из африканских стран оставит память на всю жизнь. Если вы, конечно вернетесь оттуда живым.
Дева. Любящая уединение Дева если и решится куда-то поехать, то это будет максимум соседняя область. Представители этого знака не любят переезды на большие расстояния, предпочитая отдыхать в стенах собственного дома.
Весы. Аналогично, как и Девы, представители этого знака Зодиака любят отдыхать дома. Но на этой неделе Весы изменят традиции и отправятся в путешествие по Европе. Десять дней, проведенных в автобусном туре, насытят впечатлениями этот консервативный знак.
Скорпион. Путешествие в эти семь дней вас ждет своеобразное. Вы отправитесь в рабочую командировку решать важные вопросы с поставщиками и деловыми партнерами вашего предприятия. Поэтому полноценным отдыхом это назвать нельзя.
Стрелец. На этой неделе вам подойдут нешумные города и страны с невысоким темпом жизни. В них вы почувствуете себя комфортно, удачно подстроившись под такой ритм.
Козерог. Случайные попутчики или такие же путешественники, как и вы, будут все семь дней раздражать вас своим присутствием и постоянными разговорами. Этим будет омрачено ваше путешествие, но в виде компенсации вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и архитектурой старинных городов.
Водолей. Прекрасное настроение вам может обеспечить поездка по матушке-России, где хватает красивых мест. И зачем ехать куда-то за границу, если и дома есть на что посмотреть и где отдохнуть.
Рыбы. На этой неделе лучше отказаться от путешествий куда-то. Расположение планет не самое благоприятное для длительных вояжей. Максимум, куда вы можете поехать, — это к себе на дачу в компании с друзьями.
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