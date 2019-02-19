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Автор Сергей Королев

Неделя путешествий с 18 по 24 февраля - Гороскоп недели

Путешествия » Туризм

Собираетесь на этой неделе отправиться в путешествие? Наш гороскоп подскажет, куда звезды рекомендуют вам поехать. Их советы читайте в еженедельном гороскопе для путешественников.

Неделя путешествий с 18 по 24 февраля - Гороскоп недели. 399168.jpeg

Овен. На этой неделе астрологи рекомендуют оказаться от путешествий, в связи с очень неблагоприятным расположением планет. Свободное время лучше всего провести дома, в кругу родных людей.

Телец. Можно отправляться в путешествие по странам Европы. Посетить Милан в Италии, насладиться чешским пивом в Праге, а может и добраться до немецких замков Средневековья. Такие поездки обогатят ваш внутренний мир.

Близнецы. Представителям этого знака небесные светилы рекомендуют не покидать пределы России на этой неделе. А если уже совсем невтерпеж куда-то рвануть, то лучшим отдыхом для вас и вашей семьи станет поездка на Алтай. Там и горы имеются, и красота природы неимоверная.

Рак. Если вы не были в Исландии ни разу, то лучше всего поехать именно туда, чтобы насладиться неповторимым местным колоритом, неспешностью жизни и местными обычаями.

Лев. Представителей царя зверей будет тянуть на этой неделе в горы. Для этих целей прекрасно подойдут Альпы или Гималаи. У кого небольшой бюджет, тот может рассчитывать на горы Черноморского побережья Кавказа.

Дева. Осторожные Девы предпочтут риску комфорт и отправятся куда-то в центр цивилизации, где спокойное местное население и очень вкусно кормят. Представители этого знака найдут, чем занять себя в любой стране, особенно в той, что богата историей.

Весы. Не так-то просто вытащить этот знак куда-то, не говоря уже о дальней поездке за пределы своей страны. Спонтанные приключения не для Весов, они предпочитают наслаждаться отдыхом в собственном доме или на даче.

Скорпион. Склонность к авантюрам и спонтанные поездки, любовь к приключениям могут занести вас куда угодно. И в спокойную Европу, и в экзотическую Азию.

Стрелец. Если вы стоите перед нелегким выбором, куда же отправиться в путешествие, то лучше всего отказаться от поездки в экзотические страны, отдав предпочтение благополучию и спокойствию, где-то в горах Швейцарии или Австрии.

Козерог. Астрологи советуют вам обратить свой взор на давно забытую Болгарию. Там есть что посмотреть в культурном плане и есть Солнечный берег, где почти круглый год бывает тепло.

Водолей. Если хотите дешево отдохнуть, то следует обратить свой взор на Абхазию. Горы, чистое море, отличный климат сделают ваш отдых незабываемыми. И не беда, что на дворе зима. Абхазия снискала еще с советских времен себе славу круглогодичной здравницы. Санатории и дома отдыха там функционируют и сейчас.

Рыбы. Звезды предупреждают о нежелательности путешествий на этой неделе. Отложите все поездки на время, пока в вашей жизни и расположении планет не наступит ясность и определенность.

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Темы отдых туризм февраль поездки гороскоп путешествия знаки Зодиака
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Неделя путешествий с 18 по 24 февраля - Гороскоп недели
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