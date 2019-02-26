Запланировали отправиться в путешествие на этой неделе? Воспользуйтесь подсказками астрологов, составивших специальный гороскоп путешественника.
Этот день прекрасно подходит для поездок, встреч, контактов, получения информации. Все из запланированного удастся выполнить. Если проявите деловую активность, то получите моральное и финансовое удовлетворение. Сегодня можете торговаться, делать удачные покупки, отлично проводить время. Ближнее зарубежье идеально для этого подойдет.
Второй день рабочей недели пройдет не так удачно, как понедельник. Тем не менее, из него тоже можно извлечь выгоду. Например, совместить полезное с приятным. Неделя благоприятна для походов, различных экскурсий, путешествий за город. От дальних вояжей лучше воздержаться, чтобы не искушать судьбу.
Опрометчивость может навредить вам и испортить весь отдых, если вы решитесь на него в среду. День не располагает к перелетам в дальние страны. Следует воздержаться и от автобусных туров по Европе.
Ваша принципиальность и несговорчивость могут привести к конфликтам со второй половинкой, которая настаивает на том, чтобы перенести запланированную поездку на более поздний срок из-за тревожных ощущений. Вы же напираете на то, что нужно ехать, раз решили. Послушайте совета партнера, иначе этот вояж может оказаться последним в вашей жизни. Звезды предостерегают от любых поездок, даже в спокойные места.
Начиная с этого дня можно смело планировать свои поездки. Начало марта принесет удачу на всех направлениях, куда бы вы ни отправились. Так что включите свою фантазию или тщательно изучите карту мира.
Желающим отправиться в путешествие именно сегодня планеты предрекают отличный отдых и позитивные впечатления от него. Хорошая компания станет приятным бонусом к любой поездке.
Рискнувшие улететь в этот день в теплые края не прогадают. Они получат скидку на путевки, что улучшит их настроение. Да и сама поездка будет наполнена только приятными событиями, которые вам захочется пережить снова и снова.
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