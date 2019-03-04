Гороскоп путешественника с 4 по 10 марта 2019 года

Астрологи составили гороскоп для путешественников на эту неделю, в котором подсказали, в какой день и куда лучше всего отправиться. Только один день недели не располагает к путешествиям, в остальные можно смело лететь куда угодно, звезды благоприятствую этому.

Понедельник, 4 марта

Первый день недели крайне неблагоприятный для путешествий. Вас будут поджидать неприятности, поэтому лучше всего отказаться от своей затеи или перенести поездку на другой срок.

Вторник, 5 марта

Можно планировать путешествия только в те страны, где спокойная обстановка и ничего не угрожает вашей безопасности. Идеально подойдут европейские страны. Лететь в зоны вооруженных конфликтов не рекомендуется ввиду неудачного расположения планет, которые предрекают опасные дни

Среда, 6 марта

Забронировавшие билеты на среду могут ехать на отдых со спокойным сердцем. Звезды обещают, что сама поездка будет легкой и интересной, а увиденное надолго оставит позитивные эмоции в вашей душе. Рекомендуется посетить страны Туманного Альбиона, где все окутано не только туманами, но и духом старины.

Четверг, 7 марта

Удачными окажутся путешествия в экзотические страны, где нет настоящей цивилизации. Посмотрев их, вы обогатите свой внутренний мир, ознакомитесь с традициями живущих там народов, привезете интересные сувениры. Поездка пройдет на одном дыхании.

Пятница, 8 марта

В Международный женский день отправляться в дальние края можно только со своей спутницей, преподнеся ей настоящий сюрприз. Идеально впишутся в ваши планы побережье Испании или пляжи Турции. Может, время для купаний не самое лучшее, но смена обстановки и романтика укрепят ваши отношения.

Суббота, 9 марта

Тоже удачное время для перелетов, поездок, путешествий. Звезды говорят, что лучше всего полететь не в шумные места, где на выходных скопится масса народа, а отдать предпочтение деревенскому туризму, который особенно актуален в некоторых областях Франции. Там можно не только подышать чистым и свежим воздухом, но и покушать натуральные деревенские продукты.

Воскресенье, 10 марта

В этот день можно отправиться на Балканы. Путешествие в одну их балканских стран наполнит новыми эмоциями, позволит увидеть все самое интересное, да и проблем с общением там возникнуть не должно, так как местное население, особенно старшего поколения, отлично владеет русским языком.

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