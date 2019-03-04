Гороскоп путешественника с 4 по 10 марта 2019 года

Астрологи составили гороскоп для путешественников на эту неделю, в котором подсказали, в какой день и куда лучше всего отправиться. Только один день недели не располагает к путешествиям, в остальные можно смело лететь куда угодно, звезды благоприятствую этому.
Первый день недели крайне неблагоприятный для путешествий. Вас будут поджидать неприятности, поэтому лучше всего отказаться от своей затеи или перенести поездку на другой срок.
Можно планировать путешествия только в те страны, где спокойная обстановка и ничего не угрожает вашей безопасности. Идеально подойдут европейские страны. Лететь в зоны вооруженных конфликтов не рекомендуется ввиду неудачного расположения планет, которые предрекают опасные дни
Забронировавшие билеты на среду могут ехать на отдых со спокойным сердцем. Звезды обещают, что сама поездка будет легкой и интересной, а увиденное надолго оставит позитивные эмоции в вашей душе. Рекомендуется посетить страны Туманного Альбиона, где все окутано не только туманами, но и духом старины.
Удачными окажутся путешествия в экзотические страны, где нет настоящей цивилизации. Посмотрев их, вы обогатите свой внутренний мир, ознакомитесь с традициями живущих там народов, привезете интересные сувениры. Поездка пройдет на одном дыхании.
В Международный женский день отправляться в дальние края можно только со своей спутницей, преподнеся ей настоящий сюрприз. Идеально впишутся в ваши планы побережье Испании или пляжи Турции. Может, время для купаний не самое лучшее, но смена обстановки и романтика укрепят ваши отношения.
Тоже удачное время для перелетов, поездок, путешествий. Звезды говорят, что лучше всего полететь не в шумные места, где на выходных скопится масса народа, а отдать предпочтение деревенскому туризму, который особенно актуален в некоторых областях Франции. Там можно не только подышать чистым и свежим воздухом, но и покушать натуральные деревенские продукты.
В этот день можно отправиться на Балканы. Путешествие в одну их балканских стран наполнит новыми эмоциями, позволит увидеть все самое интересное, да и проблем с общением там возникнуть не должно, так как местное население, особенно старшего поколения, отлично владеет русским языком.
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