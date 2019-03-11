Гороскоп путешественника с 11 по 17 марта 2019 года

Если собираетесь на этой неделе в путешествие, загляните сначала в наш еженедельный гороскоп для путешественников, чтобы узнать о том, окажется ли ваша поездка удачной и безопасной.

Овен. Выбирая, куда рвануть на этой неделе, обратите свой взор на те страны, где вам еще не доводилось бывать. Новые впечатления для вас очень важны, поэтому смело отправляйтесь за ними.

Телец. Накопившаяся усталость даст о себе знать в середине недели. Это отличный повод для того, чтобы просто взять и сорваться в неизведанные места, где из всех благ цивилизации только крыша над головой.

Близнецы. Представителям этого знака планеты рекомендуют улететь в теплые края, где круглый год теплое море и палящее солнце. Только там вы можете полноценно отдохнуть и набраться сил для новых трудовых свершений.

Рак. Этому знаку звезды советуют на выходных совершить поездку по России. Отправившись в заповедные места, не забудьте взять сотовый телефон с большой аккумуляторной батареей, чтобы не пропадать из жизни.

Лев. Рожденным под созвездием Льва астрологи советуют на этой неделе воздержаться от поездок на дальние расстояния ввиду неблагоприятного расположения планет. Если вы заранее взяли куда-то путевки, то сдайте их назад в туристическое агентство.

Дева. Все путешествия, как спонтанные, так и запланированные, пойдут вам на пользу. Вы ощутите прилив жизненных сил и большое желание работать. Идеально подойдет отдых в Испании, где есть все условия для восстановления сил.

Весы. Вам рекомендуют небесные светила остановить свой выбор на странах Скандинавии, в которых холодно, но много достопримечательностей. А покупаться в море можно поехать летом.

Скорпион. Планеты не рекомендуют куда-то отправляться на этой неделе. Максимум, на что можете решиться, — это поездка на дачу или за город на природу.

Стрелец. Представители этого знака давно мечтали побывать в какой-то экзотической стране. Сейчас как раз широкий выбор предложений в страны Африки, где можно поучаствовать в сафари или же просто побывать в труднодоступных местах.

Козерог. Вам лучше всего остаться дома, отложив мечту об отдыхе до лучших времен. Если рискнете отправиться в путешествие наперекор звездам, то оно может завершиться для вас трагически.

Водолей. Страны Европы идеально вписываются в ваши жизненные интересы. Отправляйтесь именно туда, где можно посмотреть много разных достопримечательностей.

Рыбы. Расположение планет говорит о том, что идеально было бы отправиться в Туманный Альбион, чтобы посмотреть старинные замки, познакомиться с представителями древнего рода или просто провести время в хорошей компании.

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