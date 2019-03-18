Гороскоп: неделя путешественника с 18 по 24 марта 2019 года

Вы собираетесь в путешествие на этой неделе или же у вас запланирована важная поездка? Не торопитесь ехать, не прочитав наш еженедельный гороскоп для путешественников от ведущих астрологов, в котором каждый зодиакальный знак найдет подсказку.
Овен. Благоприятными окажутся путешествия туда, где вас очень ждут. Это могут быть поездки к любимому человеку, родителям или близким родственникам. Вы приятно проведете время в компании близких людей.
Телец. Для восстановления вашего душевного равновесия вам понадобится одиночество. Поэтому все поездки следует отменить или перенести на более поздний срок, когда настроение и желание будут в норме.
Близнецы. Командировки по работе могут завершиться конфликтами с партнерами. А вот путешествия с целью отдыха окажутся весьма удачными и принесут массу положительных эмоций.
Рак. Накопившаяся усталость дает о себе знать проблемами со здоровьем. Следовательно, вам необходим отдых и лечение одновременно. Лучше всего для этих целей подойдет какой-то санаторий, где и процедуры сможете пройти, и питание будет хорошим, и обстановка спокойная. Подвернется возможность туда отправиться — не раздумывайте.
Лев. Нынешняя неделя не самая лучшая для путешествий. Особенно для перелетов в экзотические страны, где вас будет поджидать смертельная опасность. Воздержитесь от таких поездок до начала лета.
Дева. Наступил цикл очищения от всего ненужного и бесполезного в вашей жизни — людей, сложных ситуаций, старых вещей. Актуальны будут путешествия за рубеж с целью приобретения нового опыта, который вам пригодится в будущем.
Весы. В эти семь дней можете совершить путешествие, целью которого будет получение духовного опыта. Идеально подойдут места, в которых обитают отшельники. А также горы, где можно надышаться действительно свежим воздухом. Поездка окажется весьма ресурсной и принесет много знаний.
Скорпион. Этому знаку подойдет на этой неделе короткое путешествие. Максимум в соседнюю область или город. Будет толк и от коммерческой короткой командировки в виде получения бонуса или дивидендов.
Стрелец. Астрологи рекомендуют представителям этого знака воздержаться от любых поездок или путешествий. Они принесут только грусть и встречу с малоприятными людьми, которые захотят на вас нажиться или обмануть вас.
Козерог. Планеты в эти семь дней будут негативно влиять на любые передвижения Козерогов, поэтому астрологи рекомендуют им оставаться дома, посвятив свободное время семье. Зато поездки вместе с семьей принесут радость и много позитива.
Водолей. Не стоит рисковать и лететь на край света, чтобы найти на свою пятую точку приключения. Звезды рекомендуют более спокойное времяпровождение. Для этого идеально подойдет дача или загородная резиденция, где вы будете чувствовать себя в полной безопасности.
Рыбы. Астрологи рекомендуют рожденным под созвездием Рыб выбрать тихое и уединенное место, для того чтобы восстановить свои силы. Идеально впишутся в эти семь дней места, где много старины, чтобы проникнуться духовностью и историей.
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