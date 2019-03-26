Гороскоп путешественника: 25-31 марта 2019 года

Что приготовила наступившая неделя путешественникам или тем, кто хочет поехать на отдых, поведает наш гороскоп.

Понедельник, 25 марта

Первый день недели неблагоприятный для путешествий и вообще любых передвижений. В этот день могут отменить рейс самолета, на который у вас был заранее куплен билет, что сорвет все ваши дальнейшие планы.

Вторник, 26 марта

И второй день недели окажется неудачным для того, чтобы отправиться куда-то в отпуск. Несмотря на конец первого весеннего месяца о тепле нам приходится только мечтать. Если вы еще не забронировали путевки на отдых, то откажитесь от этой затеи, по крайней мере, до наступления майских праздников.

Среда, 27 марта

Среда будет идеальным днем для тех, кто собирается отправиться в Германию или Францию. Поездки именно в эти две страны будут особенно интересными и познавательными. Тем же, кто хочет посмотреть достопримечательности нашей страны, астрологи рекомендуют отправиться в Карелию, где есть очень много интересных мест.

Четверг, 28 марта

Четверг идеально подходит для туристов, собирающихся в Туманный Альбион лицезреть старинные замки с приведениями. Путешествие оставит неизгладимый след, а на память о нем останется множество фото и видео, которыми вы потом можете поделиться со своими друзьями в социальных сетях.

Пятница, 29 марта

Звезды рекомендуют начинать свое путешествие в пятницу вечером. Любители старинных городов могут совершить вояж по Золотому кольцу России, а располагающие солидными суммами могут выходные провести в Испании, где уже тепло и можно купаться в море.

Суббота, 30 марта

Астрологи советуют первый выходной день провести вместе с семьей или друзьями в своих загородных резиденциях, где можно и шашлык пожарить, и совершить прогулку по окрестностям, насладившись первыми весенними цветами.

Воскресенье, 31 марта

Проведите лучше воскресный выходной дома за чтением хорошей книги или просмотром интересного фильма. И ехать никуда не нужно, и отдохнуть можно прекрасно.

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