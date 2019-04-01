Гороскоп путешественника на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года

Предстоящая неделя ожидается по-настоящему весенней. Многие постараются отправиться в краткосрочные путешествия, пока не наступил туристический сезон, когда цены для большинства россиян окажутся не по карману. А в апреле наступает обычно время скидок, почему бы не смотаться в заморские дали за полцены? Астрологи рассказали, как и где лучше всего отдыхать представителям каждого знака Зодиака…
Овен. Звезды настоятельно советуют вам отдохнуть, укрепив свою нервную систему, которая в последнее время расшаталась. Лучшим местом для этого будет солнечная Испания, которая порадует вас на этой неделе прекрасной солнечной погодой и теплым морем.
Телец. У вас не хватает времени ни на что, поэтому если и удастся выкроить пару дней на отдых, то лучше места не найти, чем собственная дача. Там все до боли родное, и вы легко восстановите свои жизненные силы.
Близнецы. Учитывая вашу любознательность, астрологи рекомендуют рассмотреть на этой неделе вариант путешествия по Европе, где вас ждут интересные экскурсии. Погода в апреле там будет уже теплая, да тут еще и скидки на туры подоспели.
Рак. Вы являетесь водным знаком, значит, комфортнее всего будете чувствовать себя на море. В России морской сезон стартует только в мае, поэтому рекомендуем обратить свое внимание на такие страны, как Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Лев. На путешествия в дальние края вы не заработали, придется ограничиться поездками по России. Лучше всего взять тур по Золотому кольцу, которое оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. Старинная архитектура запомнится вам надолго.
Дева. Вы довольно прагматично подходите к выбору путешествий. На этой неделе можете отправиться посмотреть старые Краков, Будапешт и Прагу. Страны бывшего соцлагеря не растеряли еще колорита, за который их так любят туристы. Ну а самое вкусное пиво вас ждет в Чехии, где стоит подольше задержаться.
Весы. Рожденные под знаком Весов, как всегда, теряются в догадках, куда можно поехать на неделю-другую. Вроде бы и выбор солидный, но вот определиться они никак не могут. Звезды помогут им сделать правильный выбор, порекомендовав улететь в Лондон.
Скорпион. Людей, родившихся под созвездием Скорпиона, всегда тянуло в экзотические страны. Вот и на этой неделе они могут решиться посетить африканский континент, чтобы попасть там в какое-то приключение, испытав настоящие экстрим и драйв.
Стрелец. У вас достаточный капитал, чтобы позволить себе дальнее путешествие? Тогда берите путевку и отправляйтесь на Кубу, где вас встретит настоящий белый песок, который похож на муку. А в придачу к нему теплое море, кокосы и коктейли с ромом.
Козерог. Этот знак всю зиму ленился и теперь вынужден только с завистью просматривать Instagram своих друзей, которые нежатся на теплом песке и купаются в прохладном море. Козерогам предстоит отдых дома, на диване. На большее он не заработал.
Водолей. Когда всех нормальных людей тянет к теплу и солнцу, Водолеи почему-то рвутся в холодные страны. Вот и на этот раз они решатся посетить страны Скандинавии, где еще стоит холодная погода, а люди зябко кутаются в теплые куртки. Что ж, каждому свое.
Рыбы. Романтичным Рыбам идеально подошел бы отдых в Доминикане, где сейчас, в начале весны, температура воздуха плюс 30, вкусная еда, доброжелательные люди и еще много чего интересного. Вот только цены на такой отдых "кусаются", так что придется занять у кого-то деньги или же отказаться от Доминиканы, поменяв ее на что-то бюджетное.
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