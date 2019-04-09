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Автор Сергей Королев

Гороскоп путешествий на неделю с 8 по 14 апреля для всех знаков Зодиака

Путешествия » Туризм

Куда может поехать каждый из зодиакальных знаков, можно прочитать в нашем еженедельном гороскопе для путешественников.

Гороскоп путешествий на неделю с 8 по 14 апреля для всех знаков Зодиака. 402690.jpeg

Овен. Если устали от суеты, то астрологи советуют отправиться в Турцию, где в апреле еще не наступил сезон, есть отличные скидки на туры, а на пляжах совсем немного отдыхающих. Алания, Анталия и Белек станут комфортными для вашего отдыха.

Телец. Звезды рекомендуют полететь на отдых в Тунис, правда плавать в море там будет холодновато, но выбор отеля с бассейном решит данную проблему. А еще можно насладиться в Тунисе экскурсиями, посмотрев на руины Карфагена, посетить музеи.

Близнецы. Представителям этого знака лучше всего отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, где в апреле подходит к завершению бархатный сезон. Температура воздуха в ОАЭ в районе 30 градусов, а море прогревается до 25. Цена тура — от 50 тысяч, что для этой страны не так уж и дорого. Из достопримечательностей — небоскребы и поющие фонтаны.

Рак. Раки непрерывно трудились с начала года, пора бы взять передышку и отправиться на отдых в Израиль, где в апреле стартует полноценный пляжный сезон. На курортах этой страны сейчас плюс 26, а Красное море прогрето до плюс 22 градусов, так что холодно не будет.

Лев. Царю зверей положен царский отдых, а лучше всего для него подойдет Иордания, в которой сейчас прекрасная погода. Уже не холодно, но еще и не жарко, что создает предпосылки для прекрасного отдыха. Дороговато, конечно, но отдых того стоит.

Дева. Идеальным местом отдыха для дев в апреле станет Египет. Путевка туда стоит не так дорого, но при этом там можно полноценно отдохнуть. Изнуряющей жары еще нет, а на курортах Красного моря воздух уже прогрелся до 28 градусов. Цена недельного отдыха не опустошит ваш семейный бюджет, если вы отправитесь в Египет вместе с родственниками.

Весы. Этот знак комфортно чувствует себя, отдыхая в каком-то малоизвестном уголке России. Не обязательно лететь за тридевять земель, если райский уголок можно найти у себя на даче. Покупаться вряд ли в апреле удастся, но разве отдых только в этом?

Скорпион. Рожденные под знаком Скорпиона могут отправиться в Марокко. Звезды сулят им там прекрасный отдых, а пляжи Мараккеше и Агадире порадуют теплым морем и прекрасными видами. Самое время делать селфи, чтобы поделиться потом в Instagram.

Стрелец. Хотите экзотики? Отправляйтесь тогда в Таиланд, где вас ждут незабываемый тайский массаж, множество национальных фестивалей, экзотические фрукты и, конечно же, теплое море, температура в котором 27-30 градусов со знаком плюс.

Козерог. Представители этого знака также обожают экзотику, поэтому астрологи рекомендуют им посетить Вьетнам. Интересных мест для экскурсий там хватает. Это и рыбацкие деревни, и термальные источники, и колоническая архитектура. Да и температура на морских курортах идеально подходит для расслабляющего отдыха.

Водолей. Если все вам надоели, то махните от них в Китай. Курорт Хайнань — прекрасное место отдыха. И есть что посмотреть там (ботанические сады и парки, буддийские центры, остров Феникс, множество других интересных мест), и покупаться можно в теплой морской воде, температура которой в апреле плюс 28 градусов.

Рыбы. Вы привыкли на всем экономить, поэтому лучше всего вам отправиться в Гоа. Главный курортный штат Индии привлекает своей бюджетностью, в меру жарким климатом и длинными пляжами. Море там прогрето до комфортных плюс 28 градусов.

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Темы апрель знаки Зодиака гороскоп путешествий гороскоп для путешественников
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