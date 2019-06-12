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Автор Арина Панфилова

Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?

Путешествия print

Часто ли вы летаете на самолете? Если вы иногда совершаете перелеты, но, вероятно, вы обращали внимание на то, как профессионально себя ведут стюардессы. Их поведение сформировано многолетним опытом и практикой, а приятная улыбка уже стала настоящей визитной карточкой.


«Благодаря им остался жив»: пассажир рейса...

Многие действия стюардесс не заметы обычным пассажирам. Кажется, будто сотрудницы делают это на автомате, и это просто их привычка. На самом деле это не так, все то, что делает стюардесса, обычно распланировано поминутно и заранее ею заготовлено.

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В этой статье речь пойдет о приветствии пассажиров. Каждый раз, когда мы по трапу поднимаемся в самолет, нас встречают стюардессы, которые в обязательном порядке здороваются с каждым из нас. Зачем они это делают? Простая ли это вежливость или стюардессы скрывают под простым "Добрый день!" что-то гораздо большее? Разберемся в этой статье.

Итак, всякий раз, когда стюардессы начинают обслуживание пассажиров, они выполняют определенный набор действий. Одно из них — приветствие пассажиров и озвучивание их места в самолете. Во время того, как человек заходит в самолет, у стюардессы есть несколько секунд, чтобы внимательно его рассмотреть.

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Она смотрит на:

1. Внешний вид человека

Важно выделить среди всех пассажиров нескольких мужчин крупного телосложения. В случае экстренной ситуации стюардесса сможет попросить их помощь при эвакуации или усмирении кого-либо на борту.

2. Состояние человека

Обязательно выделяются люди, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. Такие пассажиры могут доставить дискомфорт как своим соседям по борту, так и самим стюардессам. Обычно этих людей в принудительном порядке снимают с рейса. Кроме того стюардессы обращают внимание на состояние здоровья пассажиров. Самолет — закрытое пространство, и распространить в нем заразу можно легко. Также особое внимание уделяется людям, по лицу которых видно, что они боятся летать. Им может понадобиться дополнительная помощь во время полета.

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3. Физические способности

Стюардессы внимательно следят за физическим состоянием пассажиров. Если на борту находится человек с ограниченными способностями, ему оказывается помощь с транспортировкой. Кроме того, таких людей не сажают на места рядом с аварийным выходом, поэтому стюардессы должны проследить за их нахождением на борту. Сотрудницы анализируют, какая помощь может им пригодиться во время полета

4. Психология

Стюардессы — отличные психологи, которые буквально умеют читать по лицу. Они вычисляют хулиганов и тех, кто незаконно проносит на борт запрещенные предметы, алкоголь, животных и даже оружие.

На такой подробный анализ у стюардесс уходит около 4 секунд. И помимо него они успевают здороваться с каждым пассажиром и приятно улыбаться.

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Фото превью:  dok7xy59qfw9h.cloudfront.net

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Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?
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