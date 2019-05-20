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Автор Сергей Королев

Гороскоп путешествий на неделю с 20 по 26 мая 2019 года для всех знаков Зодиака

Путешествия » Туризм print

Лето приближается, но пока весна не торопится окончательно сдавать свои права. Для тех, кто в конце мая планирует поехать в отпуск, встает дилемма: где его провести, чтобы и позагорать можно было, и в теплом море покупаться. В России пока жаркая погода не установилась, а море не прогрелось достаточно для того, чтобы можно было покупаться. Астрологи помогают в выборе желающим хорошо отдохнуть и набраться сил.


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Овен. Скупые Овны могут выбрать вариант отдыха в Турции. В конце мая там приличные скидки, отдохнуть можно в пределах 30 000 рублей, что могут позволить себе многие. Температура воды в Средиземном, Эгейском и Мраморном море прогрелась до + 25-28.

Телец. Если хотите новых впечатлений и отдыха, то отправляйтесь в Тунис. Эта восточная страна с французским шармом будет отличной альтернативой Турции и Египту, от которых все уже устали. В Тунисе сейчас период скидок, ваш отдых обойдется в пределах 45 000 рублей. Кроме моря, можно еще посетить с экскурсией пустыню Сахара.

Близнецы. Астрологи обещают удачное путешествие Близнецам на Кипр, неделя отдыха на котором будет стоить в районе 35 000 рублей. Русские туристы предпочитают отдыхать в Лимассоле, где широкий пляж и много ночных развлечений.

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Рак. Хотите незабываемых ощущений? Тогда отправляйтесь в Мексику. Отдых именно в этой стране по мнению астрологов, пойдет вам на пользу. Тут имеются в наличие белоснежные пляжи, а температура воды уже сейчас прогрелась до + 28 градусов.

Лев. Представители данного знака всегда готовы к приключениям и неожиданным местам пребывания. Звезды рекомендую вам остановить свой выбор на Новой Зеландии, Намибии, либо же купить круиз по Средиземному морю.

Дева. Люди этого знака привыкли все просчитывать. Им подойдет отдых в Доминикане, где цены в конце мая приятно радуют глаз. Начинается влажный сезон, поток туристов иссякает, а с ним понижаются и цены. За 100 тысяч вы можете провести неделю вдвоем с любимым человеком, насладившись неописуемой красотой природы и теплым морем.

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Весы. Небесные светила обещают Весам поддержку, если те выберут для отдыха Иорданию. Курортов там немного, береговая линия небольшая, зато страну омывают два моря - Красное, где можно поплавать и понырять, и Мертвое, куда едут полечиться.

Скорпион. Астрологи обещают, что если отправитесь в Марокко, то звезды будут помогать вам весь отпуск. Что может быть лучше спокойного лежания на берегу океана, купания теплого моря, и созерцания местных красавиц? А еще там отличный шопинг.

Стрелец. Хотите познать что-то новое? Тогда отправляйтесь в Китай, где на острове Хайнань туристов ждут развлечения. Тропический климат поспособствует тому, чтобы вы восстановили здоровье. А еще там есть термальные источники, фитованны и массаж.

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Козерог. Вы никогда не были на острове Свободы? А зря! Куба привлекает отличными пляжами и лазурной водой. Купание в Карибском море, вкусный ром, знаменитые кубинские сигары, прекрасная местная кухня оставят у вас отличные воспоминания.

Водолей. Если хотите экономно отдохнуть, то отправляйтесь на Гоа. Приобретя путевку на двоих за 50 000 рублей, вы получите возможность окунуться в местную экзотику, побываете на празднике йогов в провинции Бичолим, посмотрите на рукотворные пещеры

Рыбы. Романтичность этого знака известна давно. Мечтаете об экзотических странах, пальмах, океане? Тогда вам нужно посетить на этой неделе Индонезию, где на острове Бали вас уже ждут радушные хозяева отелей. Этот остров омывают сразу два океана - Тихий и Индийский, а умеренный климат сделает ваш отдых качественным и спокойным.

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Фото превью: allWomens  

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